Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Urban
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. mája 2026

Kremeľ odmietol odovzdať Putinovi výzvu známeho režiséra na zastavenie vojny


Tagy: Bieloruský prezident Režisér Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Výzva

Ocenený režisér Andrej Zviagincev v Cannes vyzval Putina, aby zastavil „mlynček na mäso“ na Ukrajine. Kremeľ v ...



Zdieľať
france_cannes_2_26_awards_ceremony_photo_call_96624 676x451 25.5.2026 (SITA.sk) - Ocenený režisér Andrej Zviagincev v Cannes vyzval Putina, aby zastavil „mlynček na mäso“ na Ukrajine.

Kremeľ v pondelok odmietol sprostredkovať prezidentovi Vladimirovi Putinovi výzvu ruského filmového režiséra Andreja Zviaginceva na ukončenie vojny na Ukrajine. Režisér apel adresoval Putinovi počas udeľovania cien na filmovom festivale v Cannes.



Mlynček na mäso


Zviagincev si cez víkend prevzal Grand Prix za film Minotaur a vo svojom prejave označil Putina za „jediného človeka“, ktorý môže zastaviť vojnu.


„Milióny ľudí na oboch stranách kontaktnej línie snívajú len o jednej veci: aby sa masakry skončili,“ povedal režisér.


„Vy ste jediný človek, ktorý môže zastaviť tento mlynček na mäso, pán prezident Ruska. Zastavte už toto zabíjanie.“



Putin sa to nedozvie


Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či boli tieto slová odovzdané Putinovi, odpovedal: „Ja to určite neurobím. A nemyslím si, že to urobí niekto iný.“


Peskov zároveň vyhlásil, že Zviagincev „nemá právo“ robiť podobné vyhlásenia, pretože podľa neho nekritizoval Kyjev.


Film Minotaur rozpráva príbeh ruského podnikateľa, ktorý musí rozhodnúť, ktorých zamestnancov pošle bojovať na Ukrajinu, zatiaľ čo sa mu rozpadá manželstvo. Snímka zobrazuje život v Rusku počas vojny.



Prísna cenzúra


Kremeľ minulý týždeň uviedol, že je priskoro hovoriť o tom, či film dostane povolenie na distribúciu v Rusku.


Moskva po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne sprísnila cenzúru kultúry a médií.


Zviagincev však tvrdí, že mnohí Rusi si film nájdu aj napriek zákazom, najmä prostredníctvom pirátskych stránok a VPN služieb.




Zdroj: SITA.sk - Kremeľ odmietol odovzdať Putinovi výzvu známeho režiséra na zastavenie vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bieloruský prezident Režisér Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Výzva
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dreame vymenovalo Cristiana Ronalda za nového globálneho ambasádora značky
<< predchádzajúci článok
Orange Podcast roka 2026: Hlasujúci môžu vyhrať dva Google Pixely, dvoje Apple Watch a ďalšie ceny

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 