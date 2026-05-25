|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Urban
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. mája 2026
Kremeľ odmietol odovzdať Putinovi výzvu známeho režiséra na zastavenie vojny
Ocenený režisér Andrej Zviagincev v Cannes vyzval Putina, aby zastavil „mlynček na mäso“ na Ukrajine. Kremeľ v ...
Zdieľať
Kremeľ v pondelok odmietol sprostredkovať prezidentovi Vladimirovi Putinovi výzvu ruského filmového režiséra Andreja Zviaginceva na ukončenie vojny na Ukrajine. Režisér apel adresoval Putinovi počas udeľovania cien na filmovom festivale v Cannes.
Mlynček na mäso
Zviagincev si cez víkend prevzal Grand Prix za film Minotaur a vo svojom prejave označil Putina za „jediného človeka“, ktorý môže zastaviť vojnu.
„Milióny ľudí na oboch stranách kontaktnej línie snívajú len o jednej veci: aby sa masakry skončili,“ povedal režisér.
„Vy ste jediný človek, ktorý môže zastaviť tento mlynček na mäso, pán prezident Ruska. Zastavte už toto zabíjanie.“
Putin sa to nedozvie
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či boli tieto slová odovzdané Putinovi, odpovedal: „Ja to určite neurobím. A nemyslím si, že to urobí niekto iný.“
Peskov zároveň vyhlásil, že Zviagincev „nemá právo“ robiť podobné vyhlásenia, pretože podľa neho nekritizoval Kyjev.
Film Minotaur rozpráva príbeh ruského podnikateľa, ktorý musí rozhodnúť, ktorých zamestnancov pošle bojovať na Ukrajinu, zatiaľ čo sa mu rozpadá manželstvo. Snímka zobrazuje život v Rusku počas vojny.
Prísna cenzúra
Kremeľ minulý týždeň uviedol, že je priskoro hovoriť o tom, či film dostane povolenie na distribúciu v Rusku.
Moskva po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne sprísnila cenzúru kultúry a médií.
Zviagincev však tvrdí, že mnohí Rusi si film nájdu aj napriek zákazom, najmä prostredníctvom pirátskych stránok a VPN služieb.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ odmietol odovzdať Putinovi výzvu známeho režiséra na zastavenie vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Dreame vymenovalo Cristiana Ronalda za nového globálneho ambasádora značky
Orange Podcast roka 2026: Hlasujúci môžu vyhrať dva Google Pixely, dvoje Apple Watch a ďalšie ceny