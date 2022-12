Drlička sa ohradil voči tvrdeniam nespokojných sólistov, hrací plán Opery SND vraj nezdecimoval

Úspešná sezóna a vypredané sály

Ministerstvo potvrdilo správnosť postupov

Otvorený list pre Milanovú a Čaputovú

13.12.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička sa ohradzuje voči tvrdeniam nespokojných sólistov. Vyvracia ich tvrdenie, že na post riaditeľa SND sa dostal netransparentným výberovým konaním, i to, že zdecimoval hrací plán Opery SND.Drlička odmietol akékoľvek špekulácie o tom, že by výberové konanie nebolo transparentné a dodal, že nevie o žiadnom spochybnení priebehu výberového procesu zo strany kontrolných orgánov SR či rezortu kultúry . Drlička to uviedol vo svojom stanovisku.Bývalý generálny riaditeľ SND vyvracia i tvrdenia o tom, že by zdecimoval hrací plán Opery SND.„Opera SND sa od uzatvorenia historickej budovy SND delí o jednu sálu s Baletom SND. Opera spolu s Baletom majú na sezónu 2022/2023 naplánovaných 160 predstavení (80 pre operu a 80 pre balet), čo aktuálne predstavuje maximálny možný počet predstavení týchto dvoch súborov v jednej sále vrátane skúšobných procesov nových premiér, repertoárových inscenácií či stavby a demontáže často rozsiahlych operných a baletných scén," píše v stanovisku.Drlička dodal, že Opera SND v aktuálnej sezóne prešla na systém tzv. blokového hrania. Znamená to, že jednotlivé inscenácie sa hrávajú niekoľkokrát za sebou, v tzv. blokoch, čím sa zefektívňuje prevádzka i skúšobné procesy.Opera SND podľa Drličku túto sezónu rozbehla veľmi úspešne, prilákala nových divákov a vypredáva sály. Tvrdenie, že zdecimoval hrací plán označil za nepravdivé, manipulatívne a účelové.Drlička nesúhlasí ani s tvrdením, že porušil pracovný poriadok opery, kolektívnu zmluvy alebo mzdový poriadok.„Priebeh vykonania organizačných zmien, súčasťou ktorých je aj prerokovanie s odbormi, bol predmetom kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR, ktorá potvrdila správnosť všetkých postupov," uviedol Drlička.Ustavičné opakovanie tohto tvrdenia, ktoré bolo niekoľkokrát vyvrátené v médiách, považuje za snahu manipulovať verejnú mienku. Doplnil, že nemá vedomosť o oficiálnom náleze alebo dôkaze, od akéhokoľvek kontrolného orgánu, že by došlo k porušeniu týchto interných dokumentov.Nespokojní sólisti reagovali na Drličkove vyjadrenia v relácii RTVS, kde uviedol, že zvažuje opätovnú kandidatúru na tento post, avšak najskôr sa chce stretnúť s politikmi. Sólisti opery sú toho názoru, že tento výrok by ho mal doživotne vylúčiť z uchádzania sa o akýkoľvek post vo verejnej správe.Uviedli to v otvorenom liste adresovanom okrem iných aj ministerke kultúry Natálii Milanovej , prezidentke SR Zuzane Čaputovej a Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Podľa sólistov má Drlička za sebou viaceré prešľapy, ktoré v danom liste vymenovali.