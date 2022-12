Najviac nominácií na Zlatý glóbus si vyslúžil film Duchovia Inisherinu, víťazov cien oznámia v januári

Zlatý glóbus



Prehľad nominácií



FILMYAvatar: Cesta vodyElvisFabelmanovciTárTop Gun: MaverickBabylonDuchovia InisherinuVšetko, všade, narazNa nože: Glass OnionTrojuholník smútkuAustin Butler - ElvisBrendan Fraser - VeľrybaHugh Jackman - SynBill Nighy - LivingJeremy Pope - The InspectionCate Blanchett - TárOlivia Colman - Impérium svetlaViola Davis - The Woman KingAna de Armas - BlondínkaMichelle Williams - FabelmanovciDiego Calva - BabylonDaniel Craig - Na nože: Glass OnionAdam Driver - Biely šumColin Farrell - Duchovia InisherinuRalph Fiennes - MenuLesley Manville - Pani Harrisová ide do ParížaMargot Robbie - BabylonAnya Taylor-Joy - MenuEmma Thompson - Veľa šťastia, pán VeľkýMichelle Yeoh - Všetko, všade, narazBrendan Gleeson - Duchovia InisherinuBarry Keoghan - Duchovia InisherinuBrad Pitt - BabylonKe Huy Quan - Všetko, všade, narazEddie Redmayne - Dobrá sestraAngela Bassett - Čierny Panter: Navždy WakandaKerry Condon - Duchovia InisherinuJamie Lee Curtis - Všetko, všade, narazDolly De Leon - Trojuholník smútkuCarey Mulligan - Keď prehovorilaJames Cameron - Avatar: Cesta vodyDaniel Kwan a Daniel Scheinert - Všetko, všade, narazBaz Luhrmann - ElvisMartin McDonagh - Duchovia InisherinuSteven Spielberg - FabelmanovciTodd Field - TárTony Kushner a Steven Spielberg - FabelmanovciDaniel Kwan a Daniel Scheinert - Všetko, všade, narazMartin McDonagh - Duchovia InisherinuSarah Polley - Women TalkingAlexandre Desplat - Pinocchio Guillerma del ToraHildur Gu?nadóttir - Women TalkingJustin Hurwitz - BabylonJohn Williams - FabelmanovciCarter Burwell - Duchovia InisherinuCarolina - Taylor Swift (z filmu Kde raky spievajú)Ciao Papa - Alexandre Desplat, Guillermo del Toro a Roeban Katz (z filmu Pinocchio Guillerma del Tora)Hold My Hand - Lady Gaga, BloodPop a Benjamin Rice (z filmu Top Gun: Maverick)Lift Me Up - Tems, Ludwig Göransson, Rihanna a Ryan Coogler (z filmu Čierny Panter: Navždy Wakanda)Naatu Naatu - Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (z filmu RRR)Pinocchio Guillerma del ToraInu óMarcel the Shell With Shoes OnKocúr v čižmách: Posledné želanieKeď sa červenámRRR - IndiaNa západe nič nové - NemeckoArgentina, 1985 - ArgentínaBlízko - BelgickoPodozrivá - Južná KóreaTELEVÍZIAVolajte SauloviKorunaRod drakaOzarkOdlúčenieZákladná škola Willarda AbbottaMedveďStále v kurzeIba vraždy v budoveWednesdayVolavkaPríbeh Jeffreyho DahmeraPam a TommyKauza TheranosBiely lotosJeff Bridges - Starý chlapKevin Costner - YellowstoneDiego Luna - AndorBob Odenkirk - Volajte SauloviAdam Scott - OdlúčenieEmma D’Arcy - Rod drakaLaura Linney - OzarkImelda Staunton - KorunaHilary Swank - Alaska DailyZendaya - EufóriaDonald Glover - AtlantaBill Hader - BarrySteve Martin - Iba vraždy v budoveMartin Short - Iba vraždy v budoveJeremy Allen White - MedveďQuinta Brunson - Základná škola Willarda AbbottaKaley Cuoco - LetuškaSelena Gomez - Iba vraždy v budoveJenna Ortega - WednesdayJean Smart - Stále v kurzeJohn Lithgow - Starý chlapJonathan Pryce - KorunaJohn Turturro - OdlúčenieTyler James Williams - Základná škola Willarda AbbottaHenry Winkler - BarryElizabeth Debicki - KorunaHannah Einbinder - Stále v kurzeJulia Garner - OzarkJanelle James - Základná škola Willarda AbbottaSheryl Lee Ralph - Základná škola Willarda AbbottaTaron Egerton - VolavkaColin Firth - SchodiskoAndrew Garfield - V mene nebiesEvan Peters - Príbeh Jeffreyho DahmeraSebastian Stan - Pam a TommyJessica Chastain - George and TammyJulia Garner - Neskutočná AnnaLily James - Pam a TommyJulia Roberts - GaslitAmanda Seyfried - Kauza TheranosF. Murray Abraham - Biely lotosDomhnall Gleeson - PacientPaul Walter Hauser - VolavkaRichard Jenkins - Príbeh Jeffreyho DahmeraSeth Rogen - Pam a TommyJennifer Coolidge - Biely lotosClaire Danes - Fleishman Is in TroubleDaisy Edgar-Jones - V mene nebiesNiecy Nash-Betts - Príbeh Jeffreyho DahmeraAubrey Plaza - Biely lotos