Drličkov odchod môže ochromiť chod SND, s riaditeľom plánuje odísť približne 25 ľudí na manažérskych pozíciách

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Odchádzajúci generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička zatiaľ nemá definitívne číslo, no zo Slovenského národného divadla (SND) s ním plánuje odísť približne 20 až 25 ľudí. Tvrdí, že ide o manažérske, nie umelecké pozície. Povedal to v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní.Do akej miery to ochromí divadlo podľa Drličku závisí od toho, kto bude jeho nástupcom a ako rýchlo ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) túto pozíciu obsadí. Predpokladá však krátkodobé zhoršenie situácie, vzhľadom na vysoký počet odchádzajúcich manažérov.Dodal, že urobia všetko pre to, aby odovzdanie prebehlo čo najplynulejšie. To, že ministerke kultúry ponúkol svoju funkciu, neľutuje. Po odchode z funkcie sa plánuje vrátiť k podnikaniu, ktorému sa venoval aj pred tým. Čaká však aj na meno svojho nástupu a je pripravený byť k dispozícii, aby mu odovzdal agendu.Na podporu Drličku beží i petícia zo strany umeleckej obce, no aj petícia od riaditeľov divadiel, ktorí apelujú na Milanovú, aby ho neodvolávala.Vníma tiež, že i v divadle je mnoho ľudí, ktorí ho chcú podporiť svojím odchodom, no on sa usiluje situáciu upokojiť, lebo diváci by podľa neho nemali doplácať na jeho boj s poslancami.Za jednu z najväčších zmien, ktoré dosiahol, označil, že sa v SND začali pestovať lepšie vzťahy, došlo k úprave komunikácie a myslí si, že na tlačovej konferencii, ktorú mal k svojmu odvolaniu, bola podpora zo strany zamestnancov evidentná, čo pripisuje tomu, že sa im dobre spolupracovalo.Považuje tiež za podstatné, že s rezortom kultúry sa im podarilo nastaviť kvalitný a predvídateľný rozpočet. So sumou 23 miliónov ide o najvyšší rozpočet, aký kedy SND malo.Jeho nástupca tak bude mať podľa Drličku pomerne dobrú štartovaciu pozíciu, no bude sa musieť venovať valorizáciám, keďže SND spolu so Slovenskou filharmóniou sú jediné dve inštitúcie, kde rezort financií neplánoval valorizáciu. Pripomenul tiež, že sa im podarilo spustiť vlastný systém predaja vstupeniek či zrekonštruovať a spoplatniť parkovisko za novou budovou.