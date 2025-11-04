Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

04. novembra 2025

Drobná kriminalita je podľa Majerského výsledkom novely trestných kódexov, KDH navrhuje viaceré riešenia – VIDEO


Premiér Robert Fico (Smer-SD) rozviazal ruky zlodejom, kresťanskí demokrati prichádzajú s riešením.




67b09b50d5714548832629 676x488 4.11.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) rozviazal ruky zlodejom, kresťanskí demokrati prichádzajú s riešením. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozornilo na rast drobnej kriminality.


Tá je podľa predsedu KDH Milana Majerského výsledkom novely trestných kódexov, ktoré nasilu pretlačila súčasná vláda. Exminister spravodlivosti a podpredseda KDH Viliam Karas vidí ako riešenie opätovné presunutie recidívy pri drobných krádežiach bez určenia konkrétnej hodnoty do Trestného zákona, ale aj v dlhodobejších reformách.

Kriminalita po prijatí novely Trestného zákona


KDH pripomenulo, že na zvýšenie kriminality po prijatí novely Trestného zákona upozorňovali od začiatku, a teraz sa to stalo realitou.

Po dvoch rokoch od posledných volieb začíname naplno pociťovať výsledky práce novej vlády Roberta Fica. Okrem rastúcich cien a chudoby Fico najnovšie ohrozuje aj bezpečnosť ľudí na Slovensku. Nehovorím to len ja, pridávajú sa aj obce, mestá a mnohí obchodníci," povedal Majerský.

Karas ešte ako minister pripravil s viac ako 120 odborníkmi reformu trestného práva, ktorá sa zameriavala na zníženie drakonických trestov a podporu alternatívnych trestov a restoratívnej justície. Exminister vidí ako problém dekriminalizáciu veľkého množstva trestných činov, sťaženie procesu vyšetrovania trestných činov a zanedbanie úpravy priestupkového práva vrátane primeranej technickej či personálnej prípravy na postihovanie skutkov.

Kresťanskí demokrati prinášajú viaceré riešenia


KDH je názoru, že súčasná vláda presadila novelu násilne a nedemokraticky, čo vyvolalo jednak odpor, no tiež dojem, že kradnúť sa oplatí. Kresťanskí demokrati preto navrhujú viaceré riešenia. Žiadajú opätovné presunutie recidívy pri drobných krádežiach bez určenia konkrétnej hodnoty do Trestného zákona. Trest odňatia slobody má pritom nasledovať až po odmietnutí vykonať verejnoprospešné práce.

Ako nevyhnutné KDH vníma pripraviť zmenu priestupkového zákona. Ako Karas vysvetlil, úpravu je potrebné smerovať tak, aby aj za nerešpektovanie uloženého trestu, napríklad verejnoprospešných prác, bolo možné postihovať a sankcionovať. KDH tak navrhuje rozšíriť, respektíve prehodnotiť, ktoré orgány by vedeli najefektívnejšie postihovať majetkové priestupky. Na tento problém poukazovala aj Únia miest Slovenska, ktorá o tejto téme diskutovala s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom.

Zhodli sa na tom, že je nevyhnutné zabezpečiť vyššiu právnu silu, ak ide o verejnoprospešné práce. Nemalo by to byť teda rozhodnutie okresného úradu, na základe ktorého páchateľ bude robiť verejnoprospešnú prácu, ale mali by to byť podľa ÚMS súdy a sudcovia. V takomto prípade by totiž páchateľ musel verejnoprospešnú prácu vykonať. Ak by tak neurobil, dopustil by sa trestného činu.

Podpora návrhov


Karas doplnil, že hnutie podporí v parlamente také návrhy, ktoré opätovne zavedú trestnosť pri recidíve aj za drobné krádeže. Nesmie ísť však podľa neho o návrat k pôvodným extrémom a posielanie ľudí do väzenia. Prioritou musia byť podľa Karasa prísne finančné pokuty, verejnoprospešné práce a až v prípade ich odmietnutia by prichádzal do úvahy trest odňatia slobody v primeranej dĺžke.

Zásadné je posilniť prácu s odsúdenými, probačnú službu a uprednostniť úplnú náhradu škody pred väzením," vysvetlil Karas. Absolútnou prioritou je podľa kresťanských demokratov vytvoriť zásadnú reformu trestného procesu tak, aby sa zjednodušila práca vyšetrovateľov pri rešpektovaní práv obhajoby.

Cieľom je, aby bol trestný proces efektívny, uvoľnil vyšetrovacie kapacity a viedol k lepšiemu a včasnému objasňovaniu protiprávnej činnosti, pričom zároveň uvoľní aj personálne kapacity na vyšetrovanie trestnej činnosti," uzavrelo KDH.


Zdroj: SITA.sk - Drobná kriminalita je podľa Majerského výsledkom novely trestných kódexov, KDH navrhuje viaceré riešenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: alternatívne tresty Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kriminalita Novela Trestného zákona
