Utorok 4.11.2025
Meniny má Karol
Denník - Správy
04. novembra 2025
Úrady práce vybavili vyše 90 percent žiadostí o integrované posudky, Tomáš hovorí o úspechu reformy – VIDEO
Úrady práce spracovali počas prvého septembrového týždňa 91 % zo všetkých podaných žiadostí o integrované posudky. Z celkového počtu ...
Na tlačovej konferencii o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, ktorý zároveň zdôraznil, že žiadna žiadosť nezostala nevybavená po lehote. V sedemnástich prípadoch bolo konanie dočasne prerušené alebo ukončené pre nekompletné podklady, respektíve odcestovanie žiadateľa.
Odvolanie voči integrovanému posudku
V ďalších 33 prípadoch úrady konanie zastavili – buď pre nedostatočnú spoluprácu, alebo pre úmrtie žiadateľa. Do začiatku novembra tohto roka úrady práce celkovo vydali 1 634 integrovaných posudkov. Len počas septembra pritom prijali viac ako päťtisíc nových žiadostí.
Minister Tomáš poukázal na to, že v rámci novej praxe sociálni pracovníci navštevujú žiadateľov priamo v ich domácom prostredí, kde posudzujú sociálne podmienky a vplyvy. Za posledné dva mesiace sa uskutočnilo 6 800 takýchto výjazdov.
V len štyroch prípadoch muselo o výsledku rozhodnúť konzílium, ktoré zasahuje vtedy, keď sa posudkový lekár a sociálny pracovník nezhodnú na stanovisku. Novinkou je tiež možnosť podať odvolanie nielen proti rozhodnutiu, ale priamo voči integrovanému posudku.
Zmena v samotnom hodnotení
Takýchto odvolaní úrady evidujú zatiaľ deväť. Minister zároveň pripomenul, že úrady stále dobiehajú tisíce starých nevybavených žiadostí z obdobia pandémie, keď boli zrušené zákonné lehoty. Pri jeho nástupe ich bolo približne osemtisíc, dnes ich zostáva okolo 1 500.
Reforma posudkovej činnosti priniesla aj zmenu v samotnom hodnotení. Odkázanosť sa už neposudzuje len podľa diagnózy, ale podľa konkrétnych fyzických alebo mentálnych obmedzení, ktoré diagnózy spôsobujú. Žiadna z predchádzajúcich diagnóz však zo systému nevypadla.
Premena neoficiálnych posúdení
Do budúcna sa plánuje premena neoficiálnych posúdení na oficiálne návštevy, aby boli žiadatelia zastihnuteľní doma. Zmeniť by sa malo aj postavenie klinicko-psychologického nálezu, ktorý už nebude povinnou prílohou.
Ak ho žiadateľ predloží, bude zohľadnený, ak nie, nebude to dôvodom na zastavenie posudkového konania. S cieľom zvládať nápor posudkov boli posilnené aj kapacity – úrady prijali takmer stovku nových posudkových lekárov a približne 140 sociálnych pracovníkov.
