 Zo zahraničia

09. októbra 2025

Drony zasiahli závod na spracovanie plynu v ruskej Volgogradskej oblasti


Tagy: ruské územie útok dronmi vojna na Ukrajine

Závod Lukoil-Korobkovskij na primárne spracovanie zemného plynu a produkčnú dispečerskú stanicu Jefimovka v ruskej Volgogradskej oblasti zasiahli v noci na štvrtok ukrajinské ...



gettyimages 2204904556 676x380 9.10.2025 (SITA.sk) - Závod Lukoil-Korobkovskij na primárne spracovanie zemného plynu a produkčnú dispečerskú stanicu Jefimovka v ruskej Volgogradskej oblasti zasiahli v noci na štvrtok ukrajinské drony. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovala o tom tlačová služba ukrajinských špeciálnych operačných síl a ukrajinský generálny štáb.


Podľa generálneho štábu nastali v oboch zariadeniach výbuchy a požiar, ale informácie o rozsahu škôd sa stále zhromažďujú. Ruské sociálne siete a miestne úrady vo Volgogradskej oblasti tiež uviedli, že na závod na spracovanie plynu Lukoil-Korobkovskij v meste Kotovo zaútočili drony a spôsobili požiar.

Závod Lukoil-Korobkovskij má projektovanú kapacitu na spracovanie 450 miliónov kubických metrov plynu ročne. Stanica Jefimovka obsluhuje niekoľko regionálnych plynovodov.


Zdroj: SITA.sk - Drony zasiahli závod na spracovanie plynu v ruskej Volgogradskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie útok dronmi vojna na Ukrajine
Sudca požiadal poslancov o vydanie Babiša na stíhanie v kauze Čapí hnízdo
<< predchádzajúci článok
Matovičovci si nabehli na vlastnú facku, finta za šesť miliónov je podľa Suskovho ministerstva klamstvom – VIDEO

