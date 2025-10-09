|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 9.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2025
Drony zasiahli závod na spracovanie plynu v ruskej Volgogradskej oblasti
Závod Lukoil-Korobkovskij na primárne spracovanie zemného plynu a produkčnú dispečerskú stanicu Jefimovka v ruskej Volgogradskej oblasti zasiahli v noci na štvrtok ukrajinské ...
Zdieľať
9.10.2025 (SITA.sk) - Závod Lukoil-Korobkovskij na primárne spracovanie zemného plynu a produkčnú dispečerskú stanicu Jefimovka v ruskej Volgogradskej oblasti zasiahli v noci na štvrtok ukrajinské drony. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovala o tom tlačová služba ukrajinských špeciálnych operačných síl a ukrajinský generálny štáb.
Podľa generálneho štábu nastali v oboch zariadeniach výbuchy a požiar, ale informácie o rozsahu škôd sa stále zhromažďujú. Ruské sociálne siete a miestne úrady vo Volgogradskej oblasti tiež uviedli, že na závod na spracovanie plynu Lukoil-Korobkovskij v meste Kotovo zaútočili drony a spôsobili požiar.
Závod Lukoil-Korobkovskij má projektovanú kapacitu na spracovanie 450 miliónov kubických metrov plynu ročne. Stanica Jefimovka obsluhuje niekoľko regionálnych plynovodov.
Zdroj: SITA.sk - Drony zasiahli závod na spracovanie plynu v ruskej Volgogradskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa generálneho štábu nastali v oboch zariadeniach výbuchy a požiar, ale informácie o rozsahu škôd sa stále zhromažďujú. Ruské sociálne siete a miestne úrady vo Volgogradskej oblasti tiež uviedli, že na závod na spracovanie plynu Lukoil-Korobkovskij v meste Kotovo zaútočili drony a spôsobili požiar.
Závod Lukoil-Korobkovskij má projektovanú kapacitu na spracovanie 450 miliónov kubických metrov plynu ročne. Stanica Jefimovka obsluhuje niekoľko regionálnych plynovodov.
Zdroj: SITA.sk - Drony zasiahli závod na spracovanie plynu v ruskej Volgogradskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Sudca požiadal poslancov o vydanie Babiša na stíhanie v kauze Čapí hnízdo
Sudca požiadal poslancov o vydanie Babiša na stíhanie v kauze Čapí hnízdo
<< predchádzajúci článok
Matovičovci si nabehli na vlastnú facku, finta za šesť miliónov je podľa Suskovho ministerstva klamstvom – VIDEO
Matovičovci si nabehli na vlastnú facku, finta za šesť miliónov je podľa Suskovho ministerstva klamstvom – VIDEO