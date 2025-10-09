Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

09. októbra 2025

Sudca požiadal poslancov o vydanie Babiša na stíhanie v kauze Čapí hnízdo


Pražský mestský súd poslal vo štvrtok do českému parlamentu žiadosť o vydanie šéfa hnutia ANO Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Novinkám to ...



czech_republic_election_60692 676x451 9.10.2025 (SITA.sk) - Pražský mestský súd poslal vo štvrtok do českému parlamentu žiadosť o vydanie šéfa hnutia ANO Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Novinkám to potvrdil sudca Ján Šott, ktorého senát o prípade rozhoduje. Informuje tom web Novinky.cz.


„Žiadosť o vydanie pána Babiša bola vo štvrtok dopoludnia odoslaná," ​​povedal sudca Šott. Šottov senát Babiša spod obžaloby z dotačného podvodu a poškodenia finančných záujmov EÚ už dvakrát oslobodil. Lenže nadriadený Vrchný súd v Prahe oslobodzujúci verdikt v odvolacom konaní vždy zrušil, pričom naposledy tento rok v júni konštatoval, že je presvedčený o vine v prípade oboch spomínaných trestných činov.

Žiadosťou o vydanie Babiša na trestné stíhanie sa má zaoberať mandátový a imunitný výbor a potom všetci poslanci na pléne. Členovia výboru však zatiaľ neboli zvolení, pretože ustanovujúca schôdza českej Snemovne je na programe až 3. novembra. O vydaní či nevydaní sa tak rozhodne až potom.

Otázkou zostáva, či poslanci predovšetkým z radov hnutí ANO, SPD a Motoristov, ktorí majú v novozvolenej Snemovni spoločne väčšinu, budú s vydaním Babiša súhlasiť. Predseda SPD Tomio Okamura už minulý týždeň uviedol, že jeho hnutie žiadosť súdu o Babišovo vydanie nepodporí.


Zdroj: SITA.sk - Sudca požiadal poslancov o vydanie Babiša na stíhanie v kauze Čapí hnízdo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čapí hnízdo Sudca Trestné stíhanie
