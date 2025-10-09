|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 9.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2025
Sudca požiadal poslancov o vydanie Babiša na stíhanie v kauze Čapí hnízdo
Tagy: Čapí hnízdo Sudca Trestné stíhanie
Pražský mestský súd poslal vo štvrtok do českému parlamentu žiadosť o vydanie šéfa hnutia ANO Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Novinkám to ...
Zdieľať
9.10.2025 (SITA.sk) - Pražský mestský súd poslal vo štvrtok do českému parlamentu žiadosť o vydanie šéfa hnutia ANO Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Novinkám to potvrdil sudca Ján Šott, ktorého senát o prípade rozhoduje. Informuje tom web Novinky.cz.
„Žiadosť o vydanie pána Babiša bola vo štvrtok dopoludnia odoslaná," povedal sudca Šott. Šottov senát Babiša spod obžaloby z dotačného podvodu a poškodenia finančných záujmov EÚ už dvakrát oslobodil. Lenže nadriadený Vrchný súd v Prahe oslobodzujúci verdikt v odvolacom konaní vždy zrušil, pričom naposledy tento rok v júni konštatoval, že je presvedčený o vine v prípade oboch spomínaných trestných činov.
Žiadosťou o vydanie Babiša na trestné stíhanie sa má zaoberať mandátový a imunitný výbor a potom všetci poslanci na pléne. Členovia výboru však zatiaľ neboli zvolení, pretože ustanovujúca schôdza českej Snemovne je na programe až 3. novembra. O vydaní či nevydaní sa tak rozhodne až potom.
Otázkou zostáva, či poslanci predovšetkým z radov hnutí ANO, SPD a Motoristov, ktorí majú v novozvolenej Snemovni spoločne väčšinu, budú s vydaním Babiša súhlasiť. Predseda SPD Tomio Okamura už minulý týždeň uviedol, že jeho hnutie žiadosť súdu o Babišovo vydanie nepodporí.
Zdroj: SITA.sk - Sudca požiadal poslancov o vydanie Babiša na stíhanie v kauze Čapí hnízdo © SITA Všetky práva vyhradené.
„Žiadosť o vydanie pána Babiša bola vo štvrtok dopoludnia odoslaná," povedal sudca Šott. Šottov senát Babiša spod obžaloby z dotačného podvodu a poškodenia finančných záujmov EÚ už dvakrát oslobodil. Lenže nadriadený Vrchný súd v Prahe oslobodzujúci verdikt v odvolacom konaní vždy zrušil, pričom naposledy tento rok v júni konštatoval, že je presvedčený o vine v prípade oboch spomínaných trestných činov.
Žiadosťou o vydanie Babiša na trestné stíhanie sa má zaoberať mandátový a imunitný výbor a potom všetci poslanci na pléne. Členovia výboru však zatiaľ neboli zvolení, pretože ustanovujúca schôdza českej Snemovne je na programe až 3. novembra. O vydaní či nevydaní sa tak rozhodne až potom.
Otázkou zostáva, či poslanci predovšetkým z radov hnutí ANO, SPD a Motoristov, ktorí majú v novozvolenej Snemovni spoločne väčšinu, budú s vydaním Babiša súhlasiť. Predseda SPD Tomio Okamura už minulý týždeň uviedol, že jeho hnutie žiadosť súdu o Babišovo vydanie nepodporí.
Zdroj: SITA.sk - Sudca požiadal poslancov o vydanie Babiša na stíhanie v kauze Čapí hnízdo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Čapí hnízdo Sudca Trestné stíhanie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini odovzdal poverovacie listiny šiestim novým veľvyslancom, pripomenul im dôležitosť ich úlohy – FOTO
Pellegrini odovzdal poverovacie listiny šiestim novým veľvyslancom, pripomenul im dôležitosť ich úlohy – FOTO
<< predchádzajúci článok
Drony zasiahli závod na spracovanie plynu v ruskej Volgogradskej oblasti
Drony zasiahli závod na spracovanie plynu v ruskej Volgogradskej oblasti