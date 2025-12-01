Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Meniny má Edmund
 Zo zahraničia

01. decembra 2025

Drony zaútočili na mesto Kaspijsk v ruskej Dagestanskej republike


Tagy: Dagestan ruské územie útok dronmi Vojna na Ukrajine

Terčom útoku dronov sa stalo mesto Kaspijsk v ruskej Dagestanskej republike, pričom v blízkosti závodu Dagdizel bolo počuť výbuchy. Informuje o tom web



gettyimages 1434357830 scaled e1704823104217 676x367 1.12.2025 (SITA.sk) - Terčom útoku dronov sa stalo mesto Kaspijsk v ruskej Dagestanskej republike, pričom v blízkosti závodu Dagdizel bolo počuť výbuchy. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruský telegramový kanál Astra a šéfa Dagestanskej republiky Sergeja Melikova.


Melikov neinformoval o následkoch útoku, ale povedal, že úrady robia „všetko potrebné pre bezpečnosť občanov a zariadení“. Lodenica Dagdizel vyrába zbrane pre ruské námorníctvo.

Melikov obyvateľom pripomenul zákaz zverejňovania informácií „o teroristických útokoch, útokoch bezpilotných lietadiel Ozbrojených síl Ukrajiny, nasadení síl ministerstva obrany a umiestnení kritickej infraštruktúry“.

Kanál Astra neskôr zverejnil fotografie a video z Kaspijska, v ktorom uviedol, že v blízkosti obytného domu asi 3,5 kilometra od závodu Dagdizel boli poškodené okná a zaparkované autá.


Zdroj: SITA.sk - Drony zaútočili na mesto Kaspijsk v ruskej Dagestanskej republike © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dagestan ruské územie útok dronmi Vojna na Ukrajine
