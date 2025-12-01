|
Pondelok 1.12.2025
Meniny má Edmund
Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
Mobilná verzia
Top projekty Ceny ITAPA 2025
Tagy: Cena ITAPA ITAPA
Každoročne oceňuje inovatívne a priekopnícke projekty, ktoré prispievajú k digitalizácii a modernizácii spoločnosti na Slovensku. Tento rok porota hodnotila rekordný počet ...
1.12.2025 (SITA.sk) - Každoročne oceňuje inovatívne a priekopnícke projekty, ktoré prispievajú k digitalizácii a modernizácii spoločnosti na Slovensku. Tento rok porota hodnotila rekordný počet prihlásených projektov – zo 43 kvalitných prihlášok vybrala tie, ktoré vynikli pridanou hodnotou, praktickým prínosom a technologickou pokročilosťou. Tento rok k doterajším pribudla nová kategória AI & automatizácia so zodpovedným použitím, pričom porota prvýkrát ocenila aj mladých inovátorov.
Prvé miesto v tejto kategórii si odniesol projekt Digitálna identita, Mobilná aplikácia eDOKLADY, Mobilná aplikácia eIDENTITA a Mobilné eID z dielne Ministerstva vnútra SR. Projekt posúva Slovensko k modernému a skutočne používateľsky priateľskému digitálnemu štátu. Ide o príklad toho, ako štát zlepšuje online fungovanie občanov a zjednodušuje im život v rôznych životných situáciách. Mobilné eID, mobilná aplikácia eIDENTITA a desktopový eID klient prinášajú novú éru digitálnych služieb štátu. Ich cieľom je uľahčiť život občanom aj organizáciám – od jednoduchého prihlasovania k štátnym službám až po "notársky overený" elektronický podpis. Kdekoľvek a len pomocou mobilu.
Na druhom mieste sa umiestnil projekt Mobilná aplikácia Sociálnej poisťovne od Sociálnej poisťovne, ktorého realizátorom boli spoločnosti EMM, Lighting Beetle a Factory 4 Solutions. Cieľom je výrazne zvýšiť dostupnosť informácií o sociálnom poistení a komfort klienta nielen pri sledovaní a kontrole jeho životných situácií, ale aj pri ich riešení. Pozitívnym výsledkom je výrazné zníženie nevyhnutnosti navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne osobne, pretože mobilná aplikácia umožňuje moderný, rýchly a jednoduchý prístup k údajom o sociálnom poistení – od informácií o zaplatených odvodoch cez obdobia poistenia až po informácie o dávkach vrátane dôchodku.
Na treťom mieste sa umiestnil projekt Fyzio vyšetrenie online a zadarmo – diagnostika a odporučenie pre liečbu ochorení pohybového aparátu. Tento projekt pre zdravotnú poisťovňu Dôvera vyvinula spoločnosť AIP Medical Slovakia. Nástroj funguje ako webová aplikácia – nie je potrebné ju sťahovať, ale používa sa priamo v internetovom prehliadači. Pacient vyplní stručný a zrozumiteľný interaktívny anamnestický dotazník, ktorý lekárovi pomôže určiť konkrétne miesto, úroveň bolesti a rozsah problémov s pohybovým aparátom. Dáta z anamnestického dotazníka vyhodnotí rehabilitačný lekár, ktorý pacientovi najneskôr do troch pracovných dní zašle report s jeho diagnózou a odporúčanou personalizovanou liečbou.
Víťazom tejto kategórie sa stal projekt Program ENTER od spoločnosti Slovak Telekom. Slovak Telekom prostredníctvom Nadačného fondu Telekom systematicky rozvíja digitálne vzdelávanie na slovenských školách. ENTER je kľúčový CSR program firmy a priamo nadväzuje na stratégiu Deutsche Telekom v oblasti digitálnej inklúzie. Cieľom je rozvíjať digitálne kompetencie detí, pripraviť budúcu pracovnú silu pre digitálnu ekonomiku a zároveň posilniť inovatívny imidž Slovenska v Európe.
Druhé miesto získal projekt UBIAN – cestovanie verejnou dopravou na pár klikov od spoločnosti TransData, ktorý na pár klikov zjednoduší a modernizuje každodenné cestovanie verejnou dopravou na Slovensku. UBIAN spája dopravcov z celého Slovenska, rôzne druhy dopravy a služby do jednej prehľadnej digitálnej platformy.
Na tretej priečke sa umiestnil projekt MEDDI app – Lekár na diaľku/Dr. nonstop+ od spoločnosti MEDDI hub. Cieľom projektu je sprístupniť kvalitnú zdravotnú starostlivosť každému poistenému bez ohľadu na miesto a čas prostredníctvom digitálnej platformy MEDDI app. Aplikácia umožňuje pacientom konzultovať svoj zdravotný stav 24/7 s lekárom na diaľku – formou chatu, telefonátu alebo videohovoru, pričom sú všetky údaje bezpečne šifrované a spracované v súlade s ochranou osobných údajov.
V tejto kategórii sa na prvom mieste umiestnil projekt Seerlinq – telemonitoring pacientov so srdcovým zlyhávaním od spoločnosti Seerlinq. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť starostlivosť o pacientov so srdcovým zlyhávaním prostredníctvom neinvazívneho domáceho monitorovania plniacich tlakov ľavej komory. Tieto tlaky sú kľúčovým ukazovateľom zhoršovania stavu pacienta, avšak doteraz bolo ich sledovanie možné len invazívne – pomocou drahých implantátov. Seerlinq využíva umelú inteligenciu na analýzu PPG signálu (napr. zo smart hodiniek alebo z oxymetra), čím umožňuje predikciu dekompenzácie až 30 dní vopred.
Na druhom mieste sa umiestnil projekt Včelí dom – detekcia sršňa ázijského vo včelárstve pomocou AI modelov, ktorý pre SCDI vytvorila spoločnosť I.S.D.D. plus. Tento projekt má nielen praktický ekologický význam, ale predstavuje aj unikátnu inováciu v oblasti chovu včiel, ktorú môže Včelí dom následne rozšíriť aj do komerčného produktu – či už ako súčasť edukácie alebo ako službu pre iných včelárov.
Na bronzovom mieste sa umiestnil projekt Inteligentná podpora školám, ktorý pre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravila spoločnosť PREDU. Cieľom projektu je vytvoriť inteligentný nástroj digitálnej podpory pre školy a odborných pracovníkov ministerstva počas zberu údajov do systému RIS. Projekt zavádza prvé produkčne nasadené AI riešenie vo verejnej správe na Slovensku, ktoré prepája chatbot, automatizované spracovanie e-mailov a ticketovací systém do jednotného komunikačného rozhrania.
Tento rok si Cenu Rádia Slovensko, o ktorom rozhodli poslucháči a ktorý dostal najviac hlasov, odniesol projekt Ušetri. Jeho hlavným cieľom je pomôcť ľuďom na Slovensku šetriť peniaze pri každodenných nákupoch potravín prostredníctvom prehľadného porovnávania cien medzi najväčšími supermarketmi. Aplikácia umožňuje používateľom vytvoriť si nákupný zoznam a okamžite zistiť, v ktorej sieti nakúpia najlacnejšie. Realizátorom projektu je spoločnosť Dutošvarcova korporace.
Cena ITAPA si za viac ako dve dekády svojej existencie vybudovala prestížne miesto medzi súťažami, ktoré podporujú digitálny pokrok. Oceňované projekty nie sú len o technológiách, ale aj o reálnych riešeniach pre občanov a organizácie. Tento rok sa do súťaže zapojilo množstvo inšpiratívnych projektov, ktoré ukazujú, že Slovensko má potenciál byť lídrom v oblasti digitalizácie.
Viac informácií o Jesennej ITAPA 2025 a ITAPA AI 2025 nájdete na www.itapa.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Top projekty Ceny ITAPA 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.
