Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Etela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. februára 2026

Drucker o vražde Kuciaka: Slovensko sa s tragédiou vysporiadava, nič sa neprikrýva


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kuciak: Vražda novinára Minister školstva predseda KDH Premiér Slovenskej republiky

Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka je jednou zo škvŕn na histórii Slovenska, avšak ...



Zdieľať
67b5a7723aec6041018983 676x451 22.2.2026 (SITA.sk) -



Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka je jednou zo škvŕn na histórii Slovenska, avšak krajina sa s ňou vysporiadava a nikto nič neprikrýva. Povedal to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Ako ďalej uviedol, mnohé iné podobné tragédie vo svete sa ani po desiatkach rokov nevyšetrili.

„Je dobré, že už poznáme tých, ktorí tento zločin spáchali," povedal Drucker s tým, že pozostalých, ako aj verejnosť, naďalej zaujíma, kto bol v tomto prípade objednávateľom. „A myslím si, že to je na tom najviac traumatuzujúce, že v tomto nie ej výsledok,“ skonštatoval minister. Doplnil, že celé politické spektrum tento skutok vníma ako tragédiu, ktorá sa nemala nikdy stať.

Predseda opozičného KDH Milan Majerský v tejto súvislosti vyhlásil, že pokiaľ premiér Robert Fico v roku 2022 povedal, že raz povie, kto za vraždou stál a všetci budú prekvapení, bol povinný svoje zistenia oznámiť polícii alebo prokuratúre.

„Ja si ale myslím, že za celou vecou sú mocní tohto sveta, ktorí nechceli aby o nich niekto písal,“ skonštatoval Majerský. Aj keď vykonávatelia skutku sedia vo väzení, objednávatelia podľa šéfa KDH sú možno na slobode. „A keď pán premiér vie o týchto ľudoch, mal by to, a je to jeho povinnosť, ohlásiť," dodal Majerský.







Zdroj: SITA.sk - Drucker o vražde Kuciaka: Slovensko sa s tragédiou vysporiadava, nič sa neprikrýva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kuciak: Vražda novinára Minister školstva predseda KDH Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trnavskí poslanci budú vyberať hlavného kontrolóra, zarábať bude približne štyri tisíc eur mesačne
<< predchádzajúci článok
Republika by v budúcej vláde chcela silové zložky, Uhrík z ministerstiev spomenul obranu aj vnútro

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 