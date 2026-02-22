|
22. februára 2026
Drucker o vražde Kuciaka: Slovensko sa s tragédiou vysporiadava, nič sa neprikrýva
Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka je jednou zo škvŕn na histórii Slovenska, avšak ...
22.2.2026 (SITA.sk) -
Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka je jednou zo škvŕn na histórii Slovenska, avšak krajina sa s ňou vysporiadava a nikto nič neprikrýva. Povedal to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Ako ďalej uviedol, mnohé iné podobné tragédie vo svete sa ani po desiatkach rokov nevyšetrili.
„Je dobré, že už poznáme tých, ktorí tento zločin spáchali," povedal Drucker s tým, že pozostalých, ako aj verejnosť, naďalej zaujíma, kto bol v tomto prípade objednávateľom. „A myslím si, že to je na tom najviac traumatuzujúce, že v tomto nie ej výsledok,“ skonštatoval minister. Doplnil, že celé politické spektrum tento skutok vníma ako tragédiu, ktorá sa nemala nikdy stať.
Predseda opozičného KDH Milan Majerský v tejto súvislosti vyhlásil, že pokiaľ premiér Robert Fico v roku 2022 povedal, že raz povie, kto za vraždou stál a všetci budú prekvapení, bol povinný svoje zistenia oznámiť polícii alebo prokuratúre.
„Ja si ale myslím, že za celou vecou sú mocní tohto sveta, ktorí nechceli aby o nich niekto písal,“ skonštatoval Majerský. Aj keď vykonávatelia skutku sedia vo väzení, objednávatelia podľa šéfa KDH sú možno na slobode. „A keď pán premiér vie o týchto ľudoch, mal by to, a je to jeho povinnosť, ohlásiť," dodal Majerský.
