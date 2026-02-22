|
Nedeľa 22.2.2026
Meniny má Etela
Denník - Správy
22. februára 2026
Republika by v budúcej vláde chcela silové zložky, Uhrík z ministerstiev spomenul obranu aj vnútro
V prípade, že by v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika bolo v budúcnosti členom vlády, záujem má predovšetkým o silové zložky. Ako v nedeľu v diskusnej relácii ...
22.2.2026 (SITA.sk) - V prípade, že by v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika bolo v budúcnosti členom vlády, záujem má predovšetkým o silové zložky. Ako v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 povedal predseda hnutia a europoslanec Milan Uhrík, v rezortoch obrany a vnútra má jeho strana aj veľkú podporu.
„Čo sa týka radových policajtov, radových vojakov,“ skonštatoval Uhrík. Spomenul tiež aj oblasť zdravotníctva, ktoré je podľa neho príliš previazané s finančnými skupinami. „Treba preťať ten biznis v zdravotníctve,“ skonštatoval Uhrík.
Zároveň šéf Republiky povedal, že ideálne by bolo, keby sa podarilo novú vládu zostaviť z novších strán a novších politikov, ktorí by krajinu posunuli ďalej a nevracali by sa k starým kauzám. „Koľkokrát ani nesledujem kauzy, ktoré majú títo starší politici, rôznych čurillovcov a takéto veci,,“ uviedol Uhrík s tým, že tieto témy nie sú pre Republiku nosné.
„Pre mňa je to téma, ktorá by sa mala uzavrieť. Mala by sa vyšetriť. Tí, čo kradli alebo si stavali haciendy z eurofondov- a boli takí, povedzme to na rovinu- tí nech stoja pred súdom, nech sú odsúdení, nech zaplatia pokuty,“ doplnil Uhrík. Zároveň vyhlásil, že by nerád išiel do vlády s politikmi, ktorí by ho ťahali do krytia starých káuz. „Nechcem s nimi mať nič spoločné,“ dodal europoslanec.
