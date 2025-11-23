Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

23. novembra 2025

Drucker priznáva, že vládnuť s Ficom je náročné a odkazuje, že Hlas už nebude ticho ako doteraz


Vládnuť s Robertom Ficom (Smer-SD) je náročné. Vyhlásil to dnes v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR minister ...



Zdieľať
670cec717ace8970081312 676x451 23.11.2025 (SITA.sk) - Vládnuť s Robertom Ficom (Smer-SD) je náročné. Vyhlásil to dnes v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR minister školstva a poverený podpredseda vlády pre plán obnovy Tomáš Drucker (Hlas-SD).


Na margo sporu ohľadom rezignácie bývalého vicepremiéra za Hlas Petra Kmeca Drucker uviedol, že v koalícii sú niekedy lepšie a niekedy horšie časy. Hlas však podľa neho vládu nepovalí.

Vzťahy v koalícii a tlak na premiéra


„My nie sme ani priatelia ani rodina vo vládnej koalícii," skonštatoval Drucker s tým, že premiér Fico bol pravdepodobne pod tlakom v súvislosti s diskusiou so študentami v Poprade a pri Kmecovi reagoval skratkovito. „Čo je ale vážna vec," zdôraznil minister s tým, že Hlas sa podľa neho už nebude správať iba ako servilný a dobrý partner.

Na druhej strane však doplnil, že pokiaľ sa bude plniť programové vyhlásenie vlády, Hlas ju nepovalí. „Ale to neznamená, že budeme ticho, to neznamená, že nebudeme požadovať, aby premiér dával rovnaký meter," povedal Drucker s tým, že premiér je momentálne na ťahu.

Očakávania opozície od Hlasu


Opozičný poslanec Ján Hargaš (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti pripomenul, že strana Hlas mala po rezignácii Kmeca ostré vyjadrenia, že žiada koniec ministra dopravy Jozefa Ráža alebo ministra investícií Samuela Migaľa (obaja za Smer-SD). Ak však Fico neodvolá ani jedného z nich, podľa Hargaša to pre Hlas skončí dosť trápne.

„Ja počítam s tým, že Hlas konečne začne robiť to, čo hovorí," uviedol Hargaš v súvislosti s avizovaným odvolávaním Ráža opozíciou. Momentálne je totiž podľa neho Hlas v koalícii „handrou". „No ja si myslím, že to bude veľmi zle vyzerať, keď ani jedne z nich (Ráž, Migaľ, pozn. SITA) neodíde," dodal Hargaš.


Zdroj: SITA.sk - Drucker priznáva, že vládnuť s Ficom je náročné a odkazuje, že Hlas už nebude ticho ako doteraz © SITA Všetky práva vyhradené.

