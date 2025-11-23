Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 23.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klement
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. novembra 2025

Rubio dorazil do Ženevy na rokovania o americkom pláne, ktorý žiada tvrdé ústupky od Ukrajiny a vyvoláva odpor spojencov


Tagy: Americký prezident rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine Zahraničie

Americký minister zahraničia Marco Rubio pricestoval do Ženevy na diskusie o americkom pláne na ukončenie



Zdieľať
malaysia_summit_30621 676x451 23.11.2025 (SITA.sk) -



Americký minister zahraničia Marco Rubio pricestoval do Ženevy na diskusie o americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Príchod ministra prišiel po tom, čo Washington naznačil možnosť rokovaní o kontroverznom návrhu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Trump dal Ukrajine čas do 27. novembra na schválenie plánu, ktorý akceptuje niektoré tvrdé požiadavky Ruska, no Kyjev žiada zmeny v návrhu.

Zmätok okolo Rubiových vyjadrení


Rubio, ktorého vyjadrenia o pláne vyvolali zmätok v rokovaniach o ukončení vojny, pristál krátko pred 8:30 GMT, podľa novinárov AFP na mieste. Do švajčiarskeho mesta sa tiež zhromažďujú ukrajinskí, európski a kanadskí predstavitelia, hoci formát rokovaní zostáva nejasný.


Americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine čelí odporu zo strany Kyjeva, jeho spojencov a amerických zákonodarcov pred nedeľnými rokovaniami. 28-bodový plán by vyžadoval, aby Ukrajina odstúpila územie, znížila armádu a zaviazala sa, že sa nikdy nepripojí k NATO. Trump v sobotu novinárom povedal, že to nie je jeho konečná ponuka a dúfa, že zastaví boje jedným alebo druhým spôsobom.

Európa pripravuje protinávrh


Európski spojenci Ukrajiny, ktorí neboli zapojení do tvorby návrhu, uviedli, že plán si vyžaduje ďalšiu prácu, pričom na summite G20 v Južnej Afrike sa snažia pripraviť protinávrh na posilnenie pozície Kyjeva. Washington zároveň v sobotu trval na tom, že návrh je oficiálnou politikou USA, a poprel tvrdenia, že dokument je ruský zoznam želaní.

Rubio sám na sociálnych sieťach v sobotu večer zdôraznil, že „mierový návrh bol vypracovaný USA“. „Je ponúkaný ako silný rámec pre prebiehajúce rokovania. Je založený na vstupoch zo strany Ruska, ale aj na predchádzajúcich a prebiehajúcich vstupoch Ukrajiny.“







Zdroj: SITA.sk - Rubio dorazil do Ženevy na rokovania o americkom pláne, ktorý žiada tvrdé ústupky od Ukrajiny a vyvoláva odpor spojencov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vietnam zápasí s katastrofou, záplavy zabili 90 ľudí, tisíce domácností zostávajú zatopené
<< predchádzajúci článok
Drucker priznáva, že vládnuť s Ficom je náročné a odkazuje, že Hlas už nebude ticho ako doteraz

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 