Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anežka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. marca 2026

Drucker rokoval v Bruseli o nadchádzajúcich platbách z plánu obnovy


Tagy: Plán obnovy a odolnosti SR Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený aj riadením Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, rokoval v ...



Zdieľať
670cec717ace8970081312 676x451 2.3.2026 (SITA.sk) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený aj riadením Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, rokoval v Bruseli o stave plnenia míľnikov a cieľov. Témou boli šiesta a siedma žiadosť o platbu z plánu obnovy, ako aj príprava ôsmej a deviatej žiadosti. Celkovo ide o približne 2,5 miliardy eur. V pondelok o tom informoval Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

Vzájomné počúvanie sa a hľadanie riešení


Slovensko aktuálne rokuje o uvoľnení šiestej a siedmej platby z plánu obnovy. Podľa Druckera sa stretnutie so šéfkou DG Reform Céline Gauner a jej tímom nieslo v konštruktívnej atmosfére, pomenovali problémy a viedli otvorenú diskusiu o rozdielnych pohľadoch.

„Je prirodzené, že z rôznych perspektív vnímame niektoré otázky odlišne. Podstatné je, aby sme sa navzájom počúvali a hľadali riešenia,“ uviedol Drucker, ktorý verí, že sa podarí nájsť riešenie k uvoľneniu oboch platieb.

Ako informoval úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy, o siedmej platbe by mal už v utorok rokovať Hospodársko-finančný výbor. Pri ôsmej a deviatej platbe by mohlo Slovensko získať väčšiu flexibilitu pri záverečnej fáze čerpania, ktorú plánuje EÚ ponúknuť členským štátom. Peniaze z plánu obnovy by tak podľa úradu bolo možné presunúť do oblastí, kde je možné ciele splniť efektívnejšie.

Kľúčové investičné projekty


Úrad pripomenul, že celkovo ide pri šiestej až deviatej platbe o 2,4 miliardy až 2,5 miliardy eur. Ôsma a deviata platba predstavujú približne 1,2 miliardy eur, podobne ako šiesta a siedma platba. Časť prostriedkov Slovensko už získalo formou predfinancovania.

Drucker zdôraznil, že pri kľúčových investičných projektoch, ako sú výstavba materských škôl, nemocníc či obnova verejných budov alebo modernizácia súdov, Slovensko neidentifikovalo zásadné riziká. „Ide o rozsiahle a technicky náročné projekty, ktoré si vyžadujú vysokú mieru presnosti. V tejto oblasti by sme problém mať nemali,“ uviedol.

Pripustil však, že v niektorých rezortoch riziká sú, apeloval preto na ministrov, aby plneniu záväzkov venovali maximálnu pozornosť. „Záverečná fáza implementácie je rozhodujúca. Robíme maximum pre to, aby Slovensko vyčerpalo všetky dostupné prostriedky,“ uviedol Drucker s tým, že o tom rokuje aj s jednotlivými členmi vlády.

Doplnil, že niektoré otvorené otázky boli aj predmetom diskusie počas rokovania v Bruseli. „Presne sme si pomenovali, čo je potrebné urobiť. Rokovali sme s cieľom odblokovať finančné prostriedky určené pre Slovensko, ktoré sú kľúčové pre pokračovanie investícií do nových materských škôl, najmodernejších nemocníc, ambulancií, zariadení sociálnych služieb, univerzít či opráv internátov a úradov. Tieto projekty sa realizujú a našou zodpovednosťou je zabezpečiť ich plynulé financovanie. Urobíme všetko pre to, aby Slovensko získalo všetky prostriedky z plánu obnovy,“ uzavrel Drucker.


Zdroj: SITA.sk - Drucker rokoval v Bruseli o nadchádzajúcich platbách z plánu obnovy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Plán obnovy a odolnosti SR Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Ficova vláda nakazila Slovensko vírusom, progresívci predstavili „Kladivo na korupciu“ – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 