|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 2.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anežka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. marca 2026
Drucker rokoval v Bruseli o nadchádzajúcich platbách z plánu obnovy
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený aj riadením Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, rokoval v ...
Zdieľať
2.3.2026 (SITA.sk) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený aj riadením Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, rokoval v Bruseli o stave plnenia míľnikov a cieľov. Témou boli šiesta a siedma žiadosť o platbu z plánu obnovy, ako aj príprava ôsmej a deviatej žiadosti. Celkovo ide o približne 2,5 miliardy eur. V pondelok o tom informoval Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Slovensko aktuálne rokuje o uvoľnení šiestej a siedmej platby z plánu obnovy. Podľa Druckera sa stretnutie so šéfkou DG Reform Céline Gauner a jej tímom nieslo v konštruktívnej atmosfére, pomenovali problémy a viedli otvorenú diskusiu o rozdielnych pohľadoch.
„Je prirodzené, že z rôznych perspektív vnímame niektoré otázky odlišne. Podstatné je, aby sme sa navzájom počúvali a hľadali riešenia,“ uviedol Drucker, ktorý verí, že sa podarí nájsť riešenie k uvoľneniu oboch platieb.
Ako informoval úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy, o siedmej platbe by mal už v utorok rokovať Hospodársko-finančný výbor. Pri ôsmej a deviatej platbe by mohlo Slovensko získať väčšiu flexibilitu pri záverečnej fáze čerpania, ktorú plánuje EÚ ponúknuť členským štátom. Peniaze z plánu obnovy by tak podľa úradu bolo možné presunúť do oblastí, kde je možné ciele splniť efektívnejšie.
Úrad pripomenul, že celkovo ide pri šiestej až deviatej platbe o 2,4 miliardy až 2,5 miliardy eur. Ôsma a deviata platba predstavujú približne 1,2 miliardy eur, podobne ako šiesta a siedma platba. Časť prostriedkov Slovensko už získalo formou predfinancovania.
Drucker zdôraznil, že pri kľúčových investičných projektoch, ako sú výstavba materských škôl, nemocníc či obnova verejných budov alebo modernizácia súdov, Slovensko neidentifikovalo zásadné riziká. „Ide o rozsiahle a technicky náročné projekty, ktoré si vyžadujú vysokú mieru presnosti. V tejto oblasti by sme problém mať nemali,“ uviedol.
Pripustil však, že v niektorých rezortoch riziká sú, apeloval preto na ministrov, aby plneniu záväzkov venovali maximálnu pozornosť. „Záverečná fáza implementácie je rozhodujúca. Robíme maximum pre to, aby Slovensko vyčerpalo všetky dostupné prostriedky,“ uviedol Drucker s tým, že o tom rokuje aj s jednotlivými členmi vlády.
Doplnil, že niektoré otvorené otázky boli aj predmetom diskusie počas rokovania v Bruseli. „Presne sme si pomenovali, čo je potrebné urobiť. Rokovali sme s cieľom odblokovať finančné prostriedky určené pre Slovensko, ktoré sú kľúčové pre pokračovanie investícií do nových materských škôl, najmodernejších nemocníc, ambulancií, zariadení sociálnych služieb, univerzít či opráv internátov a úradov. Tieto projekty sa realizujú a našou zodpovednosťou je zabezpečiť ich plynulé financovanie. Urobíme všetko pre to, aby Slovensko získalo všetky prostriedky z plánu obnovy,“ uzavrel Drucker.
Zdroj: SITA.sk - Drucker rokoval v Bruseli o nadchádzajúcich platbách z plánu obnovy © SITA Všetky práva vyhradené.
Vzájomné počúvanie sa a hľadanie riešení
Slovensko aktuálne rokuje o uvoľnení šiestej a siedmej platby z plánu obnovy. Podľa Druckera sa stretnutie so šéfkou DG Reform Céline Gauner a jej tímom nieslo v konštruktívnej atmosfére, pomenovali problémy a viedli otvorenú diskusiu o rozdielnych pohľadoch.
„Je prirodzené, že z rôznych perspektív vnímame niektoré otázky odlišne. Podstatné je, aby sme sa navzájom počúvali a hľadali riešenia,“ uviedol Drucker, ktorý verí, že sa podarí nájsť riešenie k uvoľneniu oboch platieb.
Ako informoval úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy, o siedmej platbe by mal už v utorok rokovať Hospodársko-finančný výbor. Pri ôsmej a deviatej platbe by mohlo Slovensko získať väčšiu flexibilitu pri záverečnej fáze čerpania, ktorú plánuje EÚ ponúknuť členským štátom. Peniaze z plánu obnovy by tak podľa úradu bolo možné presunúť do oblastí, kde je možné ciele splniť efektívnejšie.
Kľúčové investičné projekty
Úrad pripomenul, že celkovo ide pri šiestej až deviatej platbe o 2,4 miliardy až 2,5 miliardy eur. Ôsma a deviata platba predstavujú približne 1,2 miliardy eur, podobne ako šiesta a siedma platba. Časť prostriedkov Slovensko už získalo formou predfinancovania.
Drucker zdôraznil, že pri kľúčových investičných projektoch, ako sú výstavba materských škôl, nemocníc či obnova verejných budov alebo modernizácia súdov, Slovensko neidentifikovalo zásadné riziká. „Ide o rozsiahle a technicky náročné projekty, ktoré si vyžadujú vysokú mieru presnosti. V tejto oblasti by sme problém mať nemali,“ uviedol.
Pripustil však, že v niektorých rezortoch riziká sú, apeloval preto na ministrov, aby plneniu záväzkov venovali maximálnu pozornosť. „Záverečná fáza implementácie je rozhodujúca. Robíme maximum pre to, aby Slovensko vyčerpalo všetky dostupné prostriedky,“ uviedol Drucker s tým, že o tom rokuje aj s jednotlivými členmi vlády.
Doplnil, že niektoré otvorené otázky boli aj predmetom diskusie počas rokovania v Bruseli. „Presne sme si pomenovali, čo je potrebné urobiť. Rokovali sme s cieľom odblokovať finančné prostriedky určené pre Slovensko, ktoré sú kľúčové pre pokračovanie investícií do nových materských škôl, najmodernejších nemocníc, ambulancií, zariadení sociálnych služieb, univerzít či opráv internátov a úradov. Tieto projekty sa realizujú a našou zodpovednosťou je zabezpečiť ich plynulé financovanie. Urobíme všetko pre to, aby Slovensko získalo všetky prostriedky z plánu obnovy,“ uzavrel Drucker.
Zdroj: SITA.sk - Drucker rokoval v Bruseli o nadchádzajúcich platbách z plánu obnovy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Ficova vláda nakazila Slovensko vírusom, progresívci predstavili „Kladivo na korupciu“ – VIDEO
Ficova vláda nakazila Slovensko vírusom, progresívci predstavili „Kladivo na korupciu“ – VIDEO