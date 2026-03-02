|
02. marca 2026
Ficova vláda nakazila Slovensko vírusom, progresívci predstavili „Kladivo na korupciu“ – VIDEO
2.3.2026 (SITA.sk) - Fico a jeho vládala nakazili Slovensko vírusom korupcie, klientelizmu a prepojenia politiky s organizovaným zločinom. Vyhlásil to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, ktorý informoval o príchode „Kladiva na korupciu“. Ide o balík 30 konkrétnych opatrení z dielne PS, ktoré chce strana po voľbách priniesť do parlamentu hneď prvý deň.
„Náš štát je chorý a potrebuje rázny úder, namiesto divadla ponúkame riešenia, aby sme vrátili spravodlivosť a dôveru ľudí v to, že to tu môže fungovať inak,“ vyhlásil Šimečka a priblížil, že ich plán stojí na troch pilieroch - na zastavení éry tzv. našich ľudí, rozviazaní rúk polícii a prokuratúre a prinútení zlodejov vrátiť nakradnuté aj s úrokmi.
Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) dodala, že boj proti korupcii musí byť dôslednejší. „Zavádzame aktívny boj proti korupcii na najvyšších miestach. Politici musia niesť zodpovednosť a štát musí mať reálne páky, ako sa brániť proti zneužívaniu moci na obohacovanie oligarchov a politikov z našich daní,“ zdôraznila poslankyňa.
Opatrenia PS sú podľa jej slov cielené práve na korupciu v najvyšších funkciách. Progresívci navrhujú ústavný zákon, ktorým rozšíria ochranu inštitúcií, akými sú Úrad na ochranu oznamovateľov, Protimonopolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie. „Zároveň stanovíme minimálne kritériá pre stíhania korupcie. Korupcia sa musí prísne trestať, nie premlčiavať,“ doplnila Mesterová.
Prioritou je podľa poslankyne Zuzany Števulovej (PS) zabrániť tomu, aby sa do najvyšších funkcií dostávali ľudia spojení s kriminalitou. Pri obsadzovaní kľúčových pozícii je podľa nej nutné nastaviť jasné pravidlá. „Bývalí poradcovia vlády nebudú môcť byť generálnym prokurátorom, a obžalovaní ľudia nebudú môcť byť vo vedení Národnej rady SR a jej výborov,“ zdôraznila Števulová. PS súčasne plánuje obmedziť aj paragraf 363, aby o trestnom konaní nemohol rozhodovať jeden človek.
„Chceme opätovne zvýšiť trestné sadzby, predĺžiť premlčacie doby a upraviť hranice škody, vrátane daňových trestných činov, a to tak, aby úprava pôsobila odstrašujúco,“ informovala poslankyňa.
Páchateľov podľa slov poslanca Jaroslava Spišiaka (PS) odrádzajú dve veci - primeraná výška trestu a vysoké riziko odhalenia a postavenia pred súd. Platí to podľa jeho slov najmä pri organizovanej kriminalite a systémovej korupcii.
„Súčasná vláda oslabila oba tieto faktory. Znížila tresty aj riziko odhalenia, a tým otvorila dvere kriminalite,“ doplnil Spišiak. Ako priblížil, balík opatrení počíta aj so zriadením špecializovaných policajných útvarov so zákonne nastavenými súčinnostnými, kontrolnými a riadiacimi mechanizmami tak, aby ich činnosť nemohol ovplyvniť jeden nadriadený.
Súčasťou bude aj ochrana policajtov pred diskreditáciou a tlakom, a tiež zriadenie Úradu ochrany, prevencie a inšpekcie Ministerstva vnútra SR. Ten bude podľa Spišiaka garantovať integritu riadiacich policajtov a dohliadať na zákonnosť postupov. Balík opatrení obsahuje aj zvýšenie peňažných trestov, zrýchlenie trestného procesu a posilnenie ochrany obetí.
Prináša aj úpravu inštitútu spolupracujúcej osoby, prísny zákon o lobbingu, väčšiu verejnú kontrola štátnych podnikov, obmedzenie výnimiek v infozákone, ochranu novinárov a aktivistov pred šikanóznymi žalobami, posilnenie ochrany oznamovateľov a zavedenie legislatívy typu Lex Magnitsky.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda nakazila Slovensko vírusom, progresívci predstavili „Kladivo na korupciu“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
