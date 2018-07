Drugethovské hradné slávnosti pripomenú udalosti spred 400 rokov

Hrad Brekov, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Brekov 24. júla (TASR) - Drugethovské hradné slávnosti, ktoré sú naplánované na nedeľu (29.7.) so začiatkom o 14.00 h na Brekovskom hrade v Humenskom okrese, pripomenú udalosti spred 400 rokov. Ako TASR informoval riaditeľ Združenia na záchranu Brekovského hradu Stanislav Macinský, verejnosti ich odprezentujú šermiari.približujú vtedajšie historické udalosti organizátori podujatia.Macinský spomenul, že pre návštevníkov je tiež pripravená komentovaná prehliadka hradu so sprievodcom, otvorená bude aj vlani zrekonštruovaná vínna pivnica, ale aj múzeum pod hradom, kde si budú môcť záujemcovia prezrieť ukážky doterajších nálezov.Opravy na hrade iniciuje Združenie na záchranu Brekovského hradu od roku 2009. Všetky práce realizujú pôvodným spôsobom. Aktuálne tam pracuje 20 riadnych zamestnancov. V tomto roku by chceli podľa riaditeľa zrealizovať vrchný vchod do spomínanej vínnej pivnice, venujú sa tiež oprave objektu, ktorý predstavuje vstup na nádvorie.Brekovský hrad chátral od protihabsburgských povstaní. Na uvedenom mieste stojí od sklonku 13. storočia. Spolu s ďalšími hradmi v okolí patril kedysi do sústavy strážnych stavieb na uhorsko-poľskej ceste. Zaujímavosťou je, že na ňom počas jednej zimy prebýval uhorský kráľ Matej Korvín, o niečo neskôr sem zavítal aj poľský kráľ Ján III. Sobieski.