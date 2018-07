Nováky sa odvolali voči protestu prokurátora v oblasti platnosti PHSR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nováky 24. júla (TASR) - Mesto Nováky podalo ešte v máji odvolanie voči protestu prokurátora z januára tohto roka v oblasti platnosti vtedajšieho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Reagovalo tak na okolnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt rozšírenia kapacít materskej školy (MŠ). Informovala o tom v utorok samospráva na oficiálnej stránke mesta.zdôvodnila podanie odvolania voči protestu radnica.O financie z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt rozšírenia kapacít MŠ požiadalo mesto ešte v júli minulého roka.doplnila samospráva. Samotná prokuratúra tak minulý rok vraj nemala výhrady voči rozsahu PHSR Nováky, jeho obsahu, štruktúre a ani spôsobu schválenia, teda predĺženia jeho platnosti.Občan Novák však podľa mesta opätovne podal podnet na prešetrenie, čoho výsledkom bol i protest prokurátora z januára tohto roka, v ktorom prokuratúra uviedla, že mesto Nováky nemá schválený Program rozvoja mesta Nováky, pričom starý Program hospodárskeho rozvoja mesta Nováky (2008 - 2013) nie je z hľadiska obsahovej štruktúry v súlade s ustanovením paragrafu zákona o podpore regionálneho rozvoja. Protest podala prokuratúra voči uzneseniu mestského zastupiteľstva z júla 2015, ktorým vzalo na vedomie informáciu o stave aktualizácie PHSR pre roky 2015 - 2020 a schválilo predĺženie platnosti PHSR na roky 2008 - 2013 až do času schválenia aktualizovaného dokumentu, ozrejmil pred časom zastupujúci hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Vlastimil Krokvička.uviedol na internetovej stránke mesta primátor Daniel Daniš.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP žiadosť o NFP mestu neschválilo, a to začiatkom mája tohto roka.ozrejmil Michal Feik z rezortu pôdohospodárstva.Podozrenia z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu v súvislosti s podaním žiadosti o NFP na projekt rozšírenia kapacít MŠ preverujú policajti Národnej protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pred časom to potvrdil Martin Wäldl z oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru s tým, že vzhľadom na prebiehajúce preverovanie nie je možné poskytnúť k veci bližšie informácie.Podľa samosprávy Novák má NAKA podozrenia z trestných činov preverovať na základe podnetu jedného z obyvateľov mesta.