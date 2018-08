Druhá osmičková historická výstava v SNG August 1968 je aj vtipná

Zora Kolínska ( v strede ), Július Satinský (vľavo) a Milan Lasica (vpravo) v bratislavskom Štúdiu Novej scény. Foto: CSTK - Magda Borodáčová Foto: CSTK - Magda Borodáčová

Bratislava 21. augusta (TASR) – Druhá časť z výstavnej série Osmičky Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave má názov August 1968. Presne 50 rokov po násilnom vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa (21.8.1968) ju sprístupnili verejnosti v átriu Esterházyho paláca SNG.Podľa kurátorky Petry Hanákovej expozícia je hutnou intermediálnou kolážou, ktorá u divákov predpokladá opakovanú návštevu. Väčšinu materiálu tvoria diela reflektujúce udalosti z augusta 1968. Ide teda najmä o politikum, ale sú tam i artefakty odkazujúce na širší rámec vtedajšej kultúry: feder(aliz)ácia, kult Alexandra Dubčeka, komunálny humor, západné vplyvy vo vizuálnej kultúre a iné podoby umenia. Jej ambíciou je čo najplnšie sprostredkovať občiansky étos, ktorý v kultúre i vo vizuálnom umení priniesla tzv. Pražská jar a po nej nasledujúca vojenská invázia.Keďže do príchodu spomínaných vojsk bola doba uvoľnenia v spoločnosti, slobodného myslenia a necenzurovanej umeleckej tvorby, odráža sa to na výbere vtipných diel. Návštevník sa môže zabaviť sledovaním videa z predstavenia Soirée v Divadle na korze, kde zmesou ruských ľudových piesní exceluje herecká dvojica Milan Lasica a Július Satinský.Vstup vojsk bol veľkou inšpiráciou pre umelcov. Július Koller vytvoril z výstrižkov novín koláže: Sovietsky cirkus opäť v ČSSR, Generálne opravy vrátane opráv Rudé armády, Škoda ČSSR a iné. Návštevník sa zasmeje nad sériou karikatúr Mariána Vaneka aj na ďalších zo satirických časopisov Roháč a Dikobraz.Dianie v uliciach dokumentujú fotografie Ladislava Bielika, Tibora Borského a Ivana Matejku. Nedeľný pobyt Alexandra Dubčeka na kúpalisku zvečnil Ľudovit Fülle. Závesnými a priestorovými dielami zobrazili vtedajšie udalosti Alexander Mlynárčik, Václav Ševčík, Tamáš Szentjóby a Martin Piaček. Výnimočnú bratislavskú výstavu progresívneho mladého umenia z celého sveta Danuvius 1968 približuje videozáznam.Na ďalších videách sú fotografie, plagáty, letáky, kresby z augusta 1968, ktoré sa objavili na stenách, dopravných prostriedkoch či sochách. Vedľa toho si možno vypočuť Bratříčku zavírej vrátka, Modlitbu pre Martu, Dobře míněnou radu (Běž domů Ivane) a iné protestsongy. Ďalší videozáznam potvrdzuje tvorbu odznakov s portrétom Alexandra Dubčeka. Hodnotenie pohnutej doby z vládnucej strany zaznieva na videu z mimoriadneho zjazdu KSS.Vo výbere sú aj textové diela: Dubčekovská báseň na motto Smrť Jánošíkova od Jána Bottu, Výzva hokejistov Slovana Bratislava CHZJD k hokejistom ZSSR či Vysvedčenie Leonidovi Iljičovi Brežnevovi zo Základnej školy života, ktoré mu 21.8.1968 vystavil Ľud ČSSR. To bol dátum, ktorým sa viera v eventualitu socializmu s ľudskou tvárou prakticky zo dňa na deň a na dve desaťročia rozplynula.Výstava potrvá do 10. októbra.