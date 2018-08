Divadelná Nitra 2018 ponúkne aj hru bez hercov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Nitra 21. augusta (TASR) – Predpona Re je ústrednou témou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorého program sa v meste pod Zoborom začne 28. septembra a potrvá do 3. októbra. V hlavná časť pozostáva z 13 inscenácií, z ktorých osem je zahraničných a päť od slovenských autorov. "Celkovo prídu tvorcovia z ôsmich krajín, konkrétne z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Spojeného kráľovstva, Portugalska, Libanonu, Nemecka a, samozrejme, zo Slovenska," uviedla riaditeľka festivalu Darina Kárová.Ako pripomenula, predpona Re, ako ústredný motív festivalu, sa bude na podujatí objavovať v najrozličnejších podobách. "Kým pohľad späť zastupujú variácie ako reminiscencia, rekapitulácia či revízia, otázky smerované do budúcnosti nachádzajú vyjadrenie, napríklad v pojmoch reštart, revitalizácia, rekonštrukcia, ale aj recyklácia," vysvetlila Kárová.Divadelná Nitra sa nevyhla ani tohtoročným výročiam, ktoré sa spájajú s takzvanými osmičkovými rokmi. "Roky 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 a 1998 nás vedú k tomu, aby sme premýšľali o minulých dejoch, prehodnocovali interpretáciu dejín i svoje postoje. Je smutné, že významným osmičkovým rokom je už aj ten súčasný, pretože je to rok, v ktorom zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Ani na tento moment sme nezabudli," zdôraznila Kárová.Podľa jej slov sa festivaloví diváci môžu tešiť na mimoriadne a zaujímavé diela, ktoré presahujú klasické rámce a hranice divadla. "Sú tam literárne adaptácie, fyzický tanec, ale aj performancie, kde sa jeden divák stretáva s výtvarným umelcom, či hry, ktoré si vystačia bez hercov, iba s médiami či sociálnymi sieťami. Takou je napríklad hra 33 otáčok za minútu a pár sekúnd. Návštevníci sa tak budú môcť zoznámiť s mnohými formami dramatického umenia," uviedla Kárová.Výber a dramaturgia diel smeruje podľa jej slov k hlavnému zámeru festivalu, ktorý sa usiluje vyjadrovať k súčasným témam prostredníctvom postojov autorov. "Chceme, aby sa dotýkal pálčivých spoločenských a politických otázok, aby sa nevyhýbal sociálnym problémom a venoval sa aj vzťahom človeka k človeku," doplnila Kárová.Súčasťou festivalu Divadelná Nitra bude aj tento rok bohatý sprievodný program, ktorý ponúkne viac ako 50 podujatí. "Už tradične sme ho rozdelili na sekciu venovanú deťom a sekciu pre starších a dospelých. Veľa podujatí sme tento rok zastrešili festivalovým stanom, ktorý sa bude nachádzať na Svätoplukovom námestí," uviedla Lucia Válková z organizačného tímu Divadelnej Nitry.Do sprievodného programu prispelo aj Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre, na scénach ktorého sa budú uvádzať festivalové inscenácie. DAB pripravilo výstavu, ktorá reaguje na vraždu novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. "Ide o výstavu Shut up! Hlas demokracie v ohrození, ktorú sprístupníme 20. septembra, čo je deň pred uvedením premiéry hry Mechanický pomaranč, s ktorým výstava trošku súvisí, keď tým spájajúcim momentom je téma násilia. Výstava potrvá do 7. novembra. Pozostáva z klasických plagátových formátov, ktoré rôznym spôsobom reagujú na vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Majú neuveriteľnú silu, hlavne keď si uvedomíme, že všetky spája smutná udalosť, ktorá sa týka nás všetkých. My výstavu sprístupníme v priestoroch DAB," dodala projektová manažérka divadla Slavka Civáňová.