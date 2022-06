Druhá Vicemiss 2021 Jana Vozárová odchádza na svetovú súťaž Miss Supranational 2022

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná súťaž MISS SUPRANATIONAL, ktorej 13. ročník sa bude odohrávať v Poľsku v meste Nowy Sącz sa blíži a slovenská delegátka, 21-ročná Jana Vozárová z Púchova, II. Vicemiss Slovensko 2021 sa už pripravuje na svoj odchod. Dnes pred médiami v DoubleTree by Hilton Bratislava odprezentovala časť svojej garderóby a zároveň predstavila národný kroj a národný dar pre svetovú súťaž.Modely večerných aj koktailových šiat si Janka vyberala veľmi precízne a okrem overených mien Lukáš Kimlička, Michaela Ľuptáková, Michaeal Kováčik, Jana Jurčenko, Richard Rozbora, Viera Futáková, oslovila aj mladé návrhárky Zuzanu Ľos-Božikovú, Michaelu Turanskú a Natáliu Hnátovú. "Čo sa týka výberu mojich outfitov, od začiatku príprav som vedela, že chcem dať priestor prejaviť sa aj mladým talentom, ktorých je na Slovensku mnoho. Teším sa, až odprezentujem nápaditú tvorbu našich domácich dizajnérov.", hovorí Jana Vozárová. O večernú róbu na finálový galavečer sa v réžii Majky Miklankovej postaral svadobný salón WEM a Petra Sliacka Denková, Vicemiss z roku 2015 a Miss Supranational Europe doplnila modely zo svojho salónu SUAY. O štýlovú obuv sa postarala značka Steve Madden Slovakia.Dôležitou súčasťou prezentácie na svetových súťažiach je vždy národný kroj. Tentokrát Janka odprezentuje ľudový odev svojho domáceho regiónu – Púchovskej doliny, ktorý jej zapožičal zo súkromnej zbierky Adam Staňo a Folklórny súbor Váh. Variant kroja pre mladé dievča pochádza z obce Záriečie a dominantným prvkom bude "parta" – ozdobná čelenka s výrazným oblúkom a stuhami. "Som veľmi vďačná, že na sebe môžem mať práve tento svadobný kroj. Je to pre mňa veľký zážitok a česť, môcť sa ukázať ako delegátka zo Slovenska v kroji z mojej domovskej doliny.", vyjadrila sa Janka. (nižšie podrobná prezentácia odevu a doplnkov).V pondelok 27. júna odštartuje svoju cestu na svetovú súťaž a pocestuje do Poľska na elektromobile DS 3 Crossback E-TENSE, ktorý sa počas jej príprav s neustálym presúvaním sa po lokáciách Slovenska stal neodmysliteľným pomocníkom. Jankine prípravy okrem výberu a fittingov svojej garderóby, obuvi a doplnkov pozostávali hlavne z jazykovej výuky v The Bridge, kondičných tréningov s osobnou trénerkou Natáliou Kucharovou z Cvičisko, workshopov líčenia a prípravy účesov. Zdravý jedálniček na mieru vypracovala výživová poradkyňa, vicemiss z roku 2003 a vicemiss Europe Mirka Luberdová. "Som veľmi rád, že Janka k príprave na svetovú súťaž pristúpila zodpovedne a zapracovala na sebe. Od národného finále Miss Slovensko, ktoré bolo v auguste minulého roka, prešla veľký kus cesty. Takisto sa teším, že odprezentuje tvorbu slovenských návrhárov. Všetci jej držíme palce a budeme na ňu myslieť!, poprial riaditeľ súťaže Miss Slovensko Michael Kováčik.Špeciálnym, národným darom pre súťaž Miss Supranational bude unikátna kabelka z kolekcie "Srdce Európy" z dielne slovenky s exotickým menom Dajana Rodriguez. Dar do charitatívnej aukcie pre pomoc Ukrajine vyrobený z bieleho zlata doplnený 12 diamantami poputuje do Poľska od umeleckého šperkára Martina Smolku a výrobcu slovenských šperkov Loretta.Korunku svojej nástupkyni odovzdá Chanique Rabe z Namíbie počas finálového galavečera Miss Supranational 2022, v piatok 15. júla v meste Nowy Sacz, oblasť Małopolska v Poľsku.Informačný servis