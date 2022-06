Slipknot prídu do Bratislavy s ďalšou úspešnou kapelou

Prierez 25-ročnej tvorby Slipknot

Bratislavský koncert otvoria špeciálni hostia

23.6.2022 (Webnoviny.sk) - Divokí muzikanti z hudobnej formácie Slipknot , známi svojimi vystúpeniami v maskách, ktorí aktuálne brázdia svetom so svojím turné, na Slovensku odohrajú svoj prvý koncert už 3. augusta 2022 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.Fanúšikovia metalu sa môžu tešiť na prierez 25-ročnej tvorby mimoriadne populárnej NU metalovej kapely, ale aj na piesne z ich posledného štúdiového albumu, We Are Not Your Kind, ktorý vydali v roku 2019.Je dosť možné, že počas koncertu zaznie, napríklad aj najnovší singel The Chapeltown Rag, ktorý sa objaví na pripravovanom nosiči, a možno aj oveľa viac noviniek.Frontman skupiny Corey Taylor totiž, v jednom z rozhovorov, len nedávno ohlásil, že vydanie novej štúdiovky je na spadnutie. „Momentálne nemáme presný dátum, ale som tu, aby som povedal, že nebudete čakať veľmi dlho. Do pekla, sľubujem vám, že budete mať novú zasranú hudbu SLIPKNOT sakra čoskoro!”Na koncert v našich končinách sa Slipknot rozhodli pozvať hostí, ktorí vo svete tvrdej muziky za posledné roky zaujali metalovú komunitu.Reč je o ukrajinskej kapele Jinjer, ktorá si na konto úspechov pripísala ocenenie – Najlepšia ukrajinská metalová hudobná skupina roka 2013, ale aj, vďaka svojej neúnavnej tvrdej práci, viac ako 250 miliónov streamov/vzhliadnutí na všetkých hudobných platformách, či miliónové videnia na Youtube a stala sa tak jednou z najhorúcejších a najvzrušujúcejších kapiel moderného metalu.Bratislavskému publiku sa zoskupenie predstaví v aktuálnom zložení: Tatiana Shmayluk – spev, Roman Ibramkhalilov – gitara, Eugene Abdukhanov – basgitara a Vlad Ulasevich – bicie a ponúknu kompiláciu svojich skladieb zo štúdiových albumov Inhale, Don't Breathe (2012), Cloud Factory (2014), King of Everything (2016), Macro (2019) či EP-čiek Objects In Mirror Are Closer Then They Appear (2009) a Micro (2019). Aj JINJER sa chystajú už veľmi skoro vydať nový nosič, ktorý sa bude volať Wallflowers a ktovie, možno ho odpremiérujú práve so Slipknotom.Vstupenky na prvý koncert kapely Slipknot na Slovensku, ktorý sa uskutoční 3. augusta 2022 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu , je možné zakúpiť na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.