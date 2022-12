Druhú semifinálovú dvojicu majstrovstiev tvoria Maročania a obhajcovia titulu Francúzi, Portugalsko a Angličania končia

Skóre otvorili Francúzi

Víťazstvo vo všetkých doterajších zápasoch

Prvá arabská krajina vo štvrťfinále MS



MS vo futbale 2022 v Katare



štvrťfinále



Maroko – Portugalsko 1:0 (1:0)

Gól: 42. En Nesyri,

ŽK: 70. Dari, 90.+ Cheddira, 90.+ Cheddira – 87. Vitinha, ČK: 90.+ Cheddira,

rozhodoval: Tello (Arg.), 44 198 divákov

Anglicko - Francúzsko 1:2 (0:1)

Góly: 54. Kane (p.k.) - 17. Tchouaméni, 78. Giroud,

ŽK: 89. Maguire - 43. Griezmann, 47. Dembélé, 82. Hernández,

rozhodoval: Sampaio (Bra.), 68 895 divákov

SEMIFINÁLOVÉ DVOJICE:

Argentína - Chorvátsko (utorok 13. decembra o 20.00 h)

Francúzsko - Maroko (streda 14. decembra o 20.00 h)



10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Semifinálovú štvoricu tímov na majstrovstvách sveta v Katare skompletizovali futbalisti Francúzska, ktorí v sobotňajšom záverečnom štvrťfinálovom zápase zdolali Angličanov 2:1 a pokračujú na ceste za obhajobou titulu.Skóre duelu otvoril v 17. min Aurélien Tchouaméni presnou strelou k žrdi. Po zmene strán vyrovnal stav Harry Kane , ktorý v 54. min premenil pokutový kop a s 53. gólom za "Albion" napodobnil rekordéra Wayna Rooneyho . Rovnako 53. raz za svoju krajinu skóroval v 78. min Olivier Giroud , ktorý hlavou obnovil náskok Francúzska a napokon aj rozhodol o triumfe. V 84. min totiž Kane druhú nariadenú penaltu nepremenil.Francúzsky kapitán a brankár Hugo Lloris odohral 143. duel za "Les Bleus" a prekonal národný rekord Liliana Thurama. S 18. zápasom na MS pokoril rekordné zápisy Thierryho Henryho a Fabiena Bartheza. Tímy Anglicka a Francúzska sa stretli na MS tretíkrát, v predošlých dvoch prípadoch uspeli Angličania - na „zlatých“ MS 1966 2:0 a o 16 rokov neskôr v Španielsku 3:1.Francúzi sú prví úradujúci majstri sveta, ktorí postúpili zo skupiny na "mundiale" od roku 2006. Zvíťazili vo všetkých šiestich doterajších zápasoch osemfinále, v ktorých sa predstavili, odkedy sa táto fáza zaviedla na MS 1986 v Mexiku. Angličania vypadli vo štvrťfinále už siedmykrát, na MS 2018 v Rusku skončili štvrtí.V prvom sobotňajšom štvrťfinále Maročania zdolali Portugalčanov 1:0 a ako prvý tím z Afriky v histórii postúpili medzi najlepšiu štvoricu na MS. Hrdinom severoafrického mužstva bol Youssef En Nesyri , ktorý v 42. minúte uspel vo vzdušnom súboji s portugalským obrancom i brankárom a hlavou zaznamenal napokon postupový gól.Maročania neinkasovali vo štvrtom z piatich duelov v Katare, vrátane oboch v play-off, celkovo na turnaji len raz. Maroko je prvá arabská krajina, ktorá sa dostala do štvrťfinále MS a štvrtá africká po Kamerune (1990), Senegale (2002) a Ghane (2010).Portugalčan Cristiano Ronaldo sa so 196. reprezentačným štartom vyrovnal historický rekord Kuvajťana Badra Al-Mutawu. Portugalčania si zahrali vo štvrťfinále MS tretíkrát - v Anglicku 1966 to dotiahli k bronzu a v Nemecku 2006 obsadili 4. priečku.V prvom semifinále MS 2022 sa v utorok stretnú Chorváti a Argentínčania, o deň neskôr zabojujú o účasť vo finále Maročania a Francúzi, ktorí môžu ako tretí tím v histórii úspešne obhájiť titul majstrov sveta.