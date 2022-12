Neymar označil štvrťfinálovú prehru Brazílie za nočnú moru, chorvátsky tréner vyzdvihol brankára Livakoviča

Petkovič zmaril Brazílii plány

Ťažko sa im hľadajú slová

Livakovičov úspech v rozstrele

Osem víťazstiev z desiatich súbojov

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Chorvátski futbalisti zvládli penaltový rozstrel aj v druhom zápase vyraďovacej časti na majstrovstvách sveta v Katare a po štyroch rokoch si znova zahrajú v semifinále."Vatreni" v piatkovom úvodnom štvrťfinále zdolali päťnásobných šampiónov Brazílčanov 4:2 na pokutové kopy (1:1 po predĺžení) a o druhú účasť vo finále "mundialu" za sebou zabojujú proti ďalšiemu juhoamerickému tímu, dvojnásobným majstrom sveta Argentínčanom.Skóre duelu otvoril v závere prvej časti predĺženia Neymar , ktorý so 77. gólom v drese Brazílie vyrovnal národný rekord legendárneho Pelého. O titul však opäť nezabojuje, lebo Bruno Petkovič v 117. minúte vyrovnal stav a v jedenástkovom rozstrele mali pevnejšie nervy Chorváti."Je to ako nočná mora. Je ťažké uveriť tomu, čo sa teraz stalo," skonštatoval 30-ročný zakončovateľ Paríža Saint-Germain , ktorý mal kopať ako piaty Brazílčan v poradí, ale k slovu sa už nedostal."Piaty strelec je ten pod najväčším tlakom a on je hráč s najvyššou kvalitou a mentálnou odolnosťou, aby to zvládol," povedal o Neymarovi brazílsky tréner Tite , ktorý opúšťa mužstvo "kanárikov", tak ako avizoval už pred šampionátom. "Je tu koniec cyklu. Táto prehra bolí, ale som so sebou zmierený," doplnil Tite.Brazílčania na druhých MS za sebou nepostúpili do semifinále, v roku 2014 doma podľahli Nemcom 1:7. Na víťazstvo nad európskym súperom v play-off čakajú od roku 2002, keď zdolali práve Nemcov. "Ťažko sa hľadajú slová, sme sklamaní. Mali sme to vo svojich rukách. Musíme zdvihnúť hlavy a preniesť sa cez to," zhodnotil Casemiro , ktorý spolu s Pedrom premenili svoje penalty.Chorvátsky brankár Dominik Livakovič bol znova oporou svojho mužstva počas celého stretnutia a v rozstrele predviedol jeden úspešný zákrok. "Vychovali nás ako bojovníkov, vždy odovzdáme naše maximum a to je recept na úspech," uviedol gólman, ktorému pomohla žŕdka pri pokusoch Rodryga a Marquinhosa."Bol rozdielový hráč v rozhodujúcich momentoch. Bol tam, aby nás zachránil," vyzdvihol svojho brankára chorvátsky tréner Zlatko Dalič . Z jeho zverencov uspeli v rozstrele Luka Modrič , Nikola Vlašič, Lovro Majer a Mislav Oršič Chorváti hrali predĺženie v piatich z ostatných šiestich zápasov play-off MS, v osemfinále v Katare vyradili Japoncov tiež v rozstrele. Od MS 2018 v Rusku v každom dueli vyraďovacej časti doháňali stratu, vrátane oboch tohtoročných. Zvíťazili v ôsmich z ostatných desiatich súbojov play-off."Máme pevnú vôľu a nikdy sa nevzdávame. Boli sme pripravení na všetko. Vedeli sme, že s pribúdajúcim časom sa naše šance zvyšujú," dodal tréner Dalič.