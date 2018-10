Druhý deň Fashion LIVE! priniesol pestré prehliadky slovenských aj českých dizajnérov. O záver večera sa opäť postarala excelentná módna show Borisa Hanečku

17:00 – Ateliér oděvního a textilního designu / Ústí nad Labem

18:00 – Kateřina Geislerová

19:00 – Blažek

20:00 – Tereza Vu

21:00 – Boris Hanečka & Dana Voda

21:30 – Boris Hanečka

Druhý prehliadkový deň, ktorý otvorili mladípokračoval kvalitnou dávkou módy. Po prvýkrát sme na Fashion LIVE! privítali českú dizajnérkuTá novou kolekciou oslávila 15. výročie pôsobenia svojej značky. Rovnako mala na podujatí premiéru aj dizajnérkas luxusnou kolekciou spodnej bielizne. O zastúpenie pánskej módy sa postarala módna značka. Veľkolepý záver druhého prehliadkového dňa patril spoločnej kolekcii dizajnéra, po ktorej nasledovala excelentná módna show dizajnérovej samostatnej kolekcie, ktorá svojou atmosférou zanechala u návštevníkoch priam zimomriavky.Moderný ateliér reflektuje prostredníctvom svojej tvorby súčasnú fashion dizajnovú líniu v českom i svetovom kontexte. Prostredníctvom módy sa snažia ukázať na aktuálne dianie v spoločnosti. Vychádzajú z nekonečných inšpiratívnych zdrojov okolo nás a pretvárajú ich do jasne definovaných foriem odevu, ktorý dáva ľuďom identitu a charakter. Módou komunikujú a je ich vizuálnym jazykom. V rámci prehliadkového bloku sa nám predstavili mladé talentyDizajnérka sa svojmu odboru začala venovať v Paríži a hlavné pôsobenie má v Prahe, kde si nedávno otvorila showroom v srdci starého mesta. Tento rok oslavuje Kateřina Geislerová 15. výročie od založenia svojej značky, a práve to bol jeden z dôvodov, prečo do novej kolekcie pre jeseň/zimu 2018 vložila najtypickejšie prvky svojej tvorby. Pracuje s vlnenými kostýmovými materiálmi a ženskými strihmi. Vo svojej kolekcii sa zameriava na tradičné, klasické krajčírstvo a výsledkom je silná a výrazná dámsko-pánska silueta. Dizajnérka sa pohráva s hranicami medzi mužským a ženským štýlom, čo sa prejavuje hlavne vo voľbe strihu, materiálu a farieb. Nájdeme u nej však aj krehké rysy a materiály ako hodváb a krajka.Značka Blažek, ktorá sa už viac ako 25 rokov špecializuje na pánsku módu predstavila tento rok opäť svoje moderné strihové a luxusne látky od popredných svetových výrobcov, z ktorých vznikajú obleky, košele, topánky, tašky a ďalšie doplnky. Aj túto sezónu pripravila značka kolekciu pre neformálne a slávnostné príležitosti, ktoré majú podtrhnúť osobnosť každého muža. Spoločnosť Blažek má v Česku a na Slovensku už viac ako 30 obchodov, kde prezentuje svoje kolekcie a poskytuje nadštandardné služby ako je oblečenie na mieru, krajčírske úpravy a poradenstvo.Charakteristickým znakom tvorby českej dizajnérky je predovšetkým práca s detailom a používanie luxusných hodvábnych tkanín ako saténu, šifónu, žoržetu alebo krajky. Svoje modely navrhuje tak aby upozornila predovšetkým na ženské siluety a použila prvky, ktoré zmyselnosť prirodzene podtrhnú. Výsledkom jej práce je následne dokonalosť tvarov, spracovania i funkčnosti.V najnovšej kolekcii SS2019 s názvomodkazuje dizajnérka na Francúzsko, konkrétne na Versailles na prelome 17. a 18. storočia, keď bol pri moci kráľ Ľudovít XIV. Čiernej a tmavej farbe odzvonilo, všetkému vládne farba a jas. Všetko sa od základu mení a farba vyjadruje moc, slávu, ale aj radosť zo života, a preto doslovný preklad "Záhrada radosti". Najbohatší majú nádherné a nákladové šaty preplnené zdobením, výšivkami a zvláštnymi efektmi. Z materiálov využila dizajnérka brokát, hodváb, krajku a zlato. Nastáva obdobie haute couture. Oblečenie vyjadruje status a nastoluje sa obdobie kontrastov. Mottom novej kolekcie sú protiklady a kontrasty. Kombinuje moderné a dobové barokové prvky v kúskoch ako body, spodnej bielizni a vyšších podprsenkách. Strihy a jednotlivé kúsky kolekcie sú navrhnuté tak, aby sa dali voľne kombinovať medzi sebou.V dizajnérskom tandeme sa dizajnér Boris Hanečka a Dana Voda predstavili už po tretíkrát. Ich spoločná nová kolekcia nesie názov. Myšlienkovo vychádza z duality medzi svetlom a tmou, bdením, túžbami a pasie na jednej strane, či snov, zmätenia a blúznenia na druhej. Vo výsledku sa tieto ingrediencie miešajú v rôznych polohách. Kolekcia pôsobí veľmi jemne a žensky, modely sú nositeľné, i keď v niektorých momentoch jemne unikajú do abstraktna. Do súčasného módneho jazyka pretavuje inšpiráciu tógami, koženými archaickými remeňmi, ako by sa jednalo o kúsky kňažiek či bohýň.Obľúbený dizajnér Boris Hanečka opäť raz nesklamal a pre návštevníkov Fashion LIVE! pripravil vizuálny, až teatrálny zážitok. Jeho samostatná kolekcia nesie lakonický názov, pomenovanie odkazuje na chemickú značku Au. Pre dizajnéra je typická sebairónia a hravosť, aj v tomto prípade, nechcel rozpovedať príbeh už dopredu, necháva divákov aby si sami vyhodnotili narážky či citácie, ktoré sa v kolekcii odrazili. Kolekcia myšlienkovo vznikla už v roku 2011, ale musela v autorovej mysli dozrieť až doteraz. Na prehliadkovom móle sa netradične objavili modelky odeté v bielom ako sestričky a doktori, ktorí sprevádzali modelky odeté v luxusných a lesklých večerných róbach. Celá atmosféra priam ako s psychiatrickej liečebne bola podporovaná hudbou, správaním a chôdzou predvádzajúcich modeliek, nechýbali ani kovové klietky, či invalidný vozíček doplnený o ligotavé akcenty.Návštevníci majú ešte v posledný prehliadkový deň podujatia príležitosť pozrieť, vyskúšať alebo nakúpiť si originálne dizajnérske kúsky v showroomoch na poschodí Starej tržnice. Zastúpenie lokálnych dizajnérov a módnych značiek je naozaj pestré, nájdete tu. Zároveň si nenechajte ujsť aj zaujímavú výstavu od dizajnérky, ktorá reflektuje veľmi dôležitú a aktuálnu tému – udržateľnosť v módnom priemysle.Módne podujatie Fashion LIVE! dnes vyvrcholí posledným prehliadkovým dňom a odovzdávaním ocenení Fashion LIVE! Awards v kategórii. Medzi dizajnérmi uvidíte, ktorá tvorí pod svojou značkouobľúbenú dizajnérkua po prestávke opäť privítame ajNové kolekcie predvedú aj študenti Vysokej školy výtvarných umenía o záver prehliadkového večera sa postará dizajnér