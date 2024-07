Druhý dopingový prípad na olympiáde v Paríži, zo ženského turnaja vylúčili nigérijskú boxerku

28.7.2024 (SITA.sk) - Olympijské hry v Paríži sa ešte len rozbiehajú, no majú už druhý dopingový prípad. Ako uviedla Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) , nigérijská boxerka Cynthia Ogunsemiloreová bola vylúčená zo ženského turnaja po pozitívnom teste na zakázanú látku. ITA poznamenala, že vo štvrtkovej vzorke 22-ročnej africkej šampiónky v ľahkej váhe našli diuretikum furosemid.Uvedená látka je maskovacie činidlo, ktoré môže zakryť prítomnosť iných preparátov a liekov. ITA uviedla, že Ogunsemiloreová je dočasne suspendovaná a nemôže sa zúčastniť na olympijských hrách. V pondelok sa mala predstaviť v osemfinále ako štvrtá nasadená boxerka v kategórii žien do 60 kilogramov.Ogunsemiloreová vyhrala minulý rok titul na kontinentálnych hrách vo svojej váhovej kategórii a na Hrách Commonwealthu 2022 získala bronz. Má právo napadnúť rozhodnutie ITA na Športovom arbitrážnom súde (CAS) a požiadať o rozbor B-vzorky.Pred Nigérijčankou našli nedovolené látky aj vo vzorke irackého džudistu Sajjada Ghanima Sehena Sehena. Test uňho odhalil prítomnosť zakázaných látok metandienonu a boldenónu, ktoré sú klasifikované ako androgénne steroidy patriace do zoznamu zakázaných látok Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) . Sehen Sehen je bronzový medailista v kategórii do 81 kg z Arabských hier 2023 v Alžírsku.