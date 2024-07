Odsúdený holandský plážový volejbalista súťaží na olympiáde v Paríži, diváci ho pri nástupe na zápas vypískali

Nulová možnosť opakovania činu

Prehra v úvode turnaja

28.7.2024 (SITA.sk) - Holandský plážový volejbalista Steven van de Velde, ktorý bol v roku 2016 odsúdený za znásilnenie 12-ročného britského dievčaťa, sa predstavil na olympijských hrách v Paríži.Rozhodnutie Holandska zaradiť Van de Veldeho do svojho olympijského volejbalového tímu, vyvolalo medzinárodné pobúrenie už v čase zverejnenia nominácie a negatívnej reakcie sa dočkal aj v pod piatimi kruhmi. Pri nástupe na prvý zápas na turnaji ho diváci v metropole Francúzska vypískali. Informáciu priniesol britský denník The Mirror na svojom webe.Van de Velde bol na začiatku roka 2016 obvinený z troch znásilnení 12-ročného britského dievčaťa, ktoré stretol na sociálnych sieťach. Za tieto činy bol odsúdený na štyri roky väzenia. Incidenty sa udiali v auguste 2014, keď mal Van de Velde 19 rokov a pricestoval z Holandska do Veľkej Británie, aby sa stretol so svojou obeťou. Teraz 29-ročný Van de Velde, ktorý je otcom, je od roku 2016 trvale zapísaný v britskom registri sexuálnych delikventov.Van de Velde si odpykal rok zo štvorročného trestu a od roku 2018 sa opäť zúčastňuje na medzinárodných turnajoch. Holandská volejbalová federácia a národný olympijský výbor vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom obhajujú svoje rozhodnutie.„Obe organizácie zakladali svoje rozhodnutie na názoroch odborníkov, ktorí považujú možnosť opakovania trestného činu za nulovú," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré tiež zdôrazňuje, že „po jeho prepustení Van de Velde vyhľadal a aj prijímal odbornú pomoc."Zaradenie van de Veldeho do tímu pre hry v Paríži obhajoval holandský olympijský tím, jeho hovorca John van Vliet uviedol: „Sme si veľmi dobre vedomí toho, že ak sem Stevena privedieme, nebude to o športe alebo o jeho výkone. Pred tým bolo aspoň sto turnajov v plážovom volejbale, na ktorých sa zúčastnil a nebolo to také rušné ako tu. Musíme nad ním držať ochrannú ruku. V minulosti urobil zlé rozhodnutia, ale teraz je to športovec, ktorý sa na OH riadne kvalifikoval.“Van de Velde spoločne s kolegom Matthewom Immersom prehrali v úvodnom dueli olympijského turnaja. Nad ich sily bol taliansky pár Adrian Carambula s Alexom Ranghierim. Po dueli všetky mediálne povinnosti absolvoval Immers.„Stevena chceme od týchto vecí odbremeniť. Dostali sme výnimku. Rozhovory v Paríži poskytovať nebude," vysvetlil hovorca van Vliet.