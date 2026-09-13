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13. septembra 2026
Druhý zápas vo Fínsku a druhé víťazstvo. Nitra má 5 bodov v CHL a je na postupovej priečke – VIDEO
Hokejová Liga majstrov: SaiPa Lappeenranta - HK Nitra 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 -0:1). Iba 67 sekúnd trvalo predĺženie zápasu hokejovej Ligy majstrov (CHL) SaiPa Lappenranta - HK Nitra. Najnovšia ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Hokejová Liga majstrov: SaiPa Lappeenranta - HK Nitra 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 -0:1).
Iba 67 sekúnd trvalo predĺženie zápasu hokejovej Ligy majstrov (CHL) SaiPa Lappenranta - HK Nitra.
Najnovšia akvizícia hostí zo Švédska Dmytro Timashov bekhendom poslal puk ponad ľavý betón brankára Gustavsa Grigalsa a zabezpečil svojmu tímu víťazstvo 3:2 po predĺžení.
Slovenský majster si z fínskeho "tripu" vezie dve cenné víťazstvá (vo štvrtok vyhrala nad KooKoo 4:1) a v tabuľke všetkých 24 účastníkov CHL poskočila s 5 bodmi na postupovú 12. priečku. Na čele je švédska Skelleftea s plným počtom 12 bodov.
"Odohrali sme dva dobré zápasy vo Fínsku proti silným súperom a sme veľmi šťastní, že sme dosiahli dôležité víťazstvá. Liga majstrov je pre náš tím veľká skúsenosť a po úvodných dvoch prehrách so švédskymi mužstvami sme ukázali, že sme ako tím vyrástli. Veľmi nám to pomáha k zlepšovaniu sa ešte pred začiatkom našej domácej sezóny," uviedol tréner HK Nitra Erik Čaládi na webe CHL.
Nitra viedla v Lappeenrante zásluhou Kanaďana Bretta Pollocka, ktorý necelé tri minúty pred koncom prvej tretiny prekonal niekdajšieho brankára Trenčína Grigalsa po tečovanej strele.
Domácim sa podarilo vyrovnať už 15 sekúnd po začiatku druhej tretiny, keď Mikko Perttu úspešne zakončil akciu a strelil svoj tretí gól v súťaži. Matej Marinov síce prvú strelu vyrazil, no puk sa odrazil priamo k Perttuovi, ktorý ho poslal do odkrytej bránky.
V polovici druhej tretiny našla šikovná prihrávka Filipa Bajteka spoza chrbta hokejku Huga Kováča a ten zasunul puk po druhý raz do fínskej bránky.
V polovici tretej tretiny po druhý raz skóre vyrovnal Brian Kramer, ktorý prekonal nitrianskeho brankára Mateja Marinova prudkou strelou. Kramer získal puk v priestore medzi kruhmi, vybral si miesto v rohu bránky a vystrelil cez cloniacich hráčov.
Keďže po 60 minútach bol stav nerozhodný, nasledovalo predĺženie a v ňom Timashov bekhendom poslal puk ponad ľavý betón brankára domácich a zabezpečil tak svojmu klubu druhé víťazstvo v sezóne CHL
"Pred nami tu prehrali Pardubice a v ich domácej lige aj Tappara Tampere. SaiPa je výborné korčuliarske mužstvo, ktoré je vynikajúce na puku. Pripravovali sme na to našich hráčov, ale aj tak nás v úvode zaskočili. Prvých päť minút sa hralo v našom pásme, ale postupne sme vyrovnali hru. Dokonca si myslím, že v druhej tretine sme boli lepší, zahodili sme tam nejaké šance. V závere sa oni dostali do hry vďaka presilovkám, trochu sme boli unavení. Udržali sme to a zobrali si výhru v predĺžení," skonštatoval Dušan Milo, asistent trénera HK Nitra, na klubovom webe hknitra.sk.
Nitra sa najbližšie v CHL predstaví až 6. októbra vo švajčiarskom Fribourgu. Už najbližší utorok ju však čaká štart domácej najvyššej súťaže a v ňom domáca repríza posledného finále play-off proti HC Slovan Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Druhý zápas vo Fínsku a druhé víťazstvo. Nitra má 5 bodov v CHL a je na postupovej priečke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Iba 67 sekúnd trvalo predĺženie zápasu hokejovej Ligy majstrov (CHL) SaiPa Lappenranta - HK Nitra.
Najnovšia akvizícia hostí zo Švédska Dmytro Timashov bekhendom poslal puk ponad ľavý betón brankára Gustavsa Grigalsa a zabezpečil svojmu tímu víťazstvo 3:2 po predĺžení.
Slovenský majster si z fínskeho "tripu" vezie dve cenné víťazstvá (vo štvrtok vyhrala nad KooKoo 4:1) a v tabuľke všetkých 24 účastníkov CHL poskočila s 5 bodmi na postupovú 12. priečku. Na čele je švédska Skelleftea s plným počtom 12 bodov.
"Odohrali sme dva dobré zápasy vo Fínsku proti silným súperom a sme veľmi šťastní, že sme dosiahli dôležité víťazstvá. Liga majstrov je pre náš tím veľká skúsenosť a po úvodných dvoch prehrách so švédskymi mužstvami sme ukázali, že sme ako tím vyrástli. Veľmi nám to pomáha k zlepšovaniu sa ešte pred začiatkom našej domácej sezóny," uviedol tréner HK Nitra Erik Čaládi na webe CHL.
Nitra viedla v Lappeenrante zásluhou Kanaďana Bretta Pollocka, ktorý necelé tri minúty pred koncom prvej tretiny prekonal niekdajšieho brankára Trenčína Grigalsa po tečovanej strele.
Domácim sa podarilo vyrovnať už 15 sekúnd po začiatku druhej tretiny, keď Mikko Perttu úspešne zakončil akciu a strelil svoj tretí gól v súťaži. Matej Marinov síce prvú strelu vyrazil, no puk sa odrazil priamo k Perttuovi, ktorý ho poslal do odkrytej bránky.
V polovici druhej tretiny našla šikovná prihrávka Filipa Bajteka spoza chrbta hokejku Huga Kováča a ten zasunul puk po druhý raz do fínskej bránky.
V polovici tretej tretiny po druhý raz skóre vyrovnal Brian Kramer, ktorý prekonal nitrianskeho brankára Mateja Marinova prudkou strelou. Kramer získal puk v priestore medzi kruhmi, vybral si miesto v rohu bránky a vystrelil cez cloniacich hráčov.
Keďže po 60 minútach bol stav nerozhodný, nasledovalo predĺženie a v ňom Timashov bekhendom poslal puk ponad ľavý betón brankára domácich a zabezpečil tak svojmu klubu druhé víťazstvo v sezóne CHL
"Pred nami tu prehrali Pardubice a v ich domácej lige aj Tappara Tampere. SaiPa je výborné korčuliarske mužstvo, ktoré je vynikajúce na puku. Pripravovali sme na to našich hráčov, ale aj tak nás v úvode zaskočili. Prvých päť minút sa hralo v našom pásme, ale postupne sme vyrovnali hru. Dokonca si myslím, že v druhej tretine sme boli lepší, zahodili sme tam nejaké šance. V závere sa oni dostali do hry vďaka presilovkám, trochu sme boli unavení. Udržali sme to a zobrali si výhru v predĺžení," skonštatoval Dušan Milo, asistent trénera HK Nitra, na klubovom webe hknitra.sk.
Nitra sa najbližšie v CHL predstaví až 6. októbra vo švajčiarskom Fribourgu. Už najbližší utorok ju však čaká štart domácej najvyššej súťaže a v ňom domáca repríza posledného finále play-off proti HC Slovan Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Druhý zápas vo Fínsku a druhé víťazstvo. Nitra má 5 bodov v CHL a je na postupovej priečke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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