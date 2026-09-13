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 24hod.sk    Šport

13. septembra 2026

Vadovičová je opäť zlatá. Má aj miestenku na OH 2028


Tagy: MS v športovej parastreľbe Slovenská reprezentácia Zlatá medaila

Slovenská parastreľba zbiera medaily na MS ako na bežiacom páse. Veronika Vadovičová vybojovala už tretiu zlatú medailu pre Slovensko na parastreleckých majstrovstvách sveta v Kórejskej ...



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veronika vadovicova 676x424 13.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská parastreľba zbiera medaily na MS ako na bežiacom páse.


Veronika Vadovičová vybojovala už tretiu zlatú medailu pre Slovensko na parastreleckých majstrovstvách sveta v Kórejskej republike.

Podarilo sa jej to v individuálnej zmiešanej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu, kde štartovalo 66 strelcov vrátane mužov.

Dvakrát zlato


Okrem najcennejšieho kovu si slovenská reprezentantka zabezpečila aj miestenku na paralympiáde v Los Angeles 2028. Informoval o tom web paralympic.sk.

Skúsená slovenská paralympionička strieľala aj v sobotu vynikajúco a najmä finálovým nástrelom 254,2 bodu nadviazala na skvelý výkon z piatkovej súťaže v mixe, kde v tejto disciplíne potiahla ku zlatu aj Radoslava Malenovského.

 

Ide sa do Los Angeles...


“Včera sa mi v tejto disciplíne darilo a dnes to bolo rovnaké. Bodovo to bola možno trochu iná hodnota, ale výsledkovo to isté. V kvalifikácii som o dve desatiny zaostala za Ukrajinkou, no vo finále som to už vyhrala s celkom pekným náskokom. Ide sa do Los Angeles," povedala Vadovičová podľa paralympic.sk.

Slovenka zvíťazila pred Kórejčanom Jinho Parkom a treťou Irynou Saltykovou z Ukrajiny, ktorej napokon po výbornej kvalifikácii zostala bronzová medaila. Radoslav Malenovský obsadil v sobotu v tejto silnej konkurencii konečné 13. miesto, do finále nepostúpil.

“Bohužiaľ, mal som prvú polovicu pretekov dobrú a druhú polovicu horšiu. Niekde v strede som mal asi 20 horších rán a tie bodíky na finále mi chýbali. Mrzí ma to, lebo na túto disciplínu som sa tešil. Každopádne gratulujem Veronike, predviedla úplne fantastický výkon," uviedol Malenovský.

Zlato aj svetové rekordy


Vadovičová a Malenovský v piatok v tímovej súťaži rovnakej disciplíny, teda vo vzduchovej puške v ľahu, vytvorili až dva svetové rekordy.

Prvý už v kvalifikácii a druhý vo finále, kde bola líderkou najmä Veronika. Aj Malenovský už na šampionáte má na konte dve zlaté medaily. Hneď prvý deň vyhral R1 - vzduchovú pušku v stoji, čím si takisto vybojoval miestenku na PH 2028 v Los Angeles.


Zdroj: SITA.sk - Vadovičová je opäť zlatá. Má aj miestenku na OH 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS v športovej parastreľbe Slovenská reprezentácia Zlatá medaila
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