|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 13.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ctibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. septembra 2026
Vadovičová je opäť zlatá. Má aj miestenku na OH 2028
Slovenská parastreľba zbiera medaily na MS ako na bežiacom páse. Veronika Vadovičová vybojovala už tretiu zlatú medailu pre Slovensko na parastreleckých majstrovstvách sveta v Kórejskej ...
Zdieľať
13.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská parastreľba zbiera medaily na MS ako na bežiacom páse.
Veronika Vadovičová vybojovala už tretiu zlatú medailu pre Slovensko na parastreleckých majstrovstvách sveta v Kórejskej republike.
Podarilo sa jej to v individuálnej zmiešanej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu, kde štartovalo 66 strelcov vrátane mužov.
Okrem najcennejšieho kovu si slovenská reprezentantka zabezpečila aj miestenku na paralympiáde v Los Angeles 2028. Informoval o tom web paralympic.sk.
Skúsená slovenská paralympionička strieľala aj v sobotu vynikajúco a najmä finálovým nástrelom 254,2 bodu nadviazala na skvelý výkon z piatkovej súťaže v mixe, kde v tejto disciplíne potiahla ku zlatu aj Radoslava Malenovského.
“Včera sa mi v tejto disciplíne darilo a dnes to bolo rovnaké. Bodovo to bola možno trochu iná hodnota, ale výsledkovo to isté. V kvalifikácii som o dve desatiny zaostala za Ukrajinkou, no vo finále som to už vyhrala s celkom pekným náskokom. Ide sa do Los Angeles," povedala Vadovičová podľa paralympic.sk.
Slovenka zvíťazila pred Kórejčanom Jinho Parkom a treťou Irynou Saltykovou z Ukrajiny, ktorej napokon po výbornej kvalifikácii zostala bronzová medaila. Radoslav Malenovský obsadil v sobotu v tejto silnej konkurencii konečné 13. miesto, do finále nepostúpil.
“Bohužiaľ, mal som prvú polovicu pretekov dobrú a druhú polovicu horšiu. Niekde v strede som mal asi 20 horších rán a tie bodíky na finále mi chýbali. Mrzí ma to, lebo na túto disciplínu som sa tešil. Každopádne gratulujem Veronike, predviedla úplne fantastický výkon," uviedol Malenovský.
Vadovičová a Malenovský v piatok v tímovej súťaži rovnakej disciplíny, teda vo vzduchovej puške v ľahu, vytvorili až dva svetové rekordy.
Prvý už v kvalifikácii a druhý vo finále, kde bola líderkou najmä Veronika. Aj Malenovský už na šampionáte má na konte dve zlaté medaily. Hneď prvý deň vyhral R1 - vzduchovú pušku v stoji, čím si takisto vybojoval miestenku na PH 2028 v Los Angeles.
Zdroj: SITA.sk - Vadovičová je opäť zlatá. Má aj miestenku na OH 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
Veronika Vadovičová vybojovala už tretiu zlatú medailu pre Slovensko na parastreleckých majstrovstvách sveta v Kórejskej republike.
Podarilo sa jej to v individuálnej zmiešanej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu, kde štartovalo 66 strelcov vrátane mužov.
Dvakrát zlato
Okrem najcennejšieho kovu si slovenská reprezentantka zabezpečila aj miestenku na paralympiáde v Los Angeles 2028. Informoval o tom web paralympic.sk.
Skúsená slovenská paralympionička strieľala aj v sobotu vynikajúco a najmä finálovým nástrelom 254,2 bodu nadviazala na skvelý výkon z piatkovej súťaže v mixe, kde v tejto disciplíne potiahla ku zlatu aj Radoslava Malenovského.
Ide sa do Los Angeles...
“Včera sa mi v tejto disciplíne darilo a dnes to bolo rovnaké. Bodovo to bola možno trochu iná hodnota, ale výsledkovo to isté. V kvalifikácii som o dve desatiny zaostala za Ukrajinkou, no vo finále som to už vyhrala s celkom pekným náskokom. Ide sa do Los Angeles," povedala Vadovičová podľa paralympic.sk.
Slovenka zvíťazila pred Kórejčanom Jinho Parkom a treťou Irynou Saltykovou z Ukrajiny, ktorej napokon po výbornej kvalifikácii zostala bronzová medaila. Radoslav Malenovský obsadil v sobotu v tejto silnej konkurencii konečné 13. miesto, do finále nepostúpil.
“Bohužiaľ, mal som prvú polovicu pretekov dobrú a druhú polovicu horšiu. Niekde v strede som mal asi 20 horších rán a tie bodíky na finále mi chýbali. Mrzí ma to, lebo na túto disciplínu som sa tešil. Každopádne gratulujem Veronike, predviedla úplne fantastický výkon," uviedol Malenovský.
Zlato aj svetové rekordy
Vadovičová a Malenovský v piatok v tímovej súťaži rovnakej disciplíny, teda vo vzduchovej puške v ľahu, vytvorili až dva svetové rekordy.
Prvý už v kvalifikácii a druhý vo finále, kde bola líderkou najmä Veronika. Aj Malenovský už na šampionáte má na konte dve zlaté medaily. Hneď prvý deň vyhral R1 - vzduchovú pušku v stoji, čím si takisto vybojoval miestenku na PH 2028 v Los Angeles.
Zdroj: SITA.sk - Vadovičová je opäť zlatá. Má aj miestenku na OH 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Druhý zápas vo Fínsku a druhé víťazstvo. Nitra má 5 bodov v CHL a je na postupovej priečke – VIDEO
Druhý zápas vo Fínsku a druhé víťazstvo. Nitra má 5 bodov v CHL a je na postupovej priečke – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Zapletalová s prehľadom postúpila do finále. Chcem čerešničku na torte, vraví rýchla Slovenka
Zapletalová s prehľadom postúpila do finále. Chcem čerešničku na torte, vraví rýchla Slovenka