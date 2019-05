Družina spod Makyty prišla variť halušky na konskom povoze

Na snímke uvarené halušky počas súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek na podujatí Halušky fest v obci Turecká, okres Banská Bystrica 15. júla 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Terchová 25. mája (TASR) - Láska ku koníkom a hrdosť na slovenskú bryndzu motivovala štvorčlennú slovensko-moravskú partiu chlapov prejsť na konskom povoze z Lysej pod Makytou do Terchovej. Na majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek v rodisku Juraja Jánošíka dorazili po viac ako 90-kilometrovej ceste v predvečer súťaže.V amfiteátri Nad bôrami si na nej v sobotu zmerajú sily družstvá z Poľska, Rumunska, Česka a Slovenska.povedal Jaroslav Drienik.Ľudia podľa neho reagovali na konský povoz väčšinou pozitívne.podotkol Drienik, ktorý do Terchovej dorazil s Jaromírom Rozsypálkom.doplnil Drienik.Pozornosť na ceste do Terchovej priťahoval okrem dvoch vyzdobených poľských koníkov aj upravený voz.zdôraznil Drienik.Napriek tomu nechýbali na korbe konského povozu fľašky slivovice z Lysej pod Makytou.vysvetlil člen Slovenského rádu rytierov destilátov.Družina spod Makyty nebude podľa neho špekulovať a bude variť tradičné halušky.dodal.Minuloročná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek ho oslovila natoľko, že hneď začal zháňať vhodnú partiu.uzavrel Drienik.