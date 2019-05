Svoj hlas môže odovzdať viac ako 10.000 väzňov

Na snímke volič vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej urny. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 25. mája (TASR) – V sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môže odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. Do 17 ústavov a väzenskej nemocnici v Trenčíne začali členovia okrskových volebných komisií prinášať postupne prenosné volebné urny.V súčasnosti sa v slovenských väzeniach nachádza 10.528 odsúdených a obvinených. Z toho je vo výkone väzby 1493 obvinených a trest odňatia slobody vykonáva 9035 odsúdených.uviedla pre TASR riaditeľka Odboru komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Katarína Nováková.Doteraz bola volebná účasť väzňov na voľbách do Európskeho parlamentu veľmi nízka. Odsúdení a obvinení, ktorí majú právo voliť v takomto type volieb, len vo veľmi malom počte využívali svoje právo. Napríklad v predchádzajúcich voľbách do EP, ktoré sa v SR uskutočnili koncom mája 2014, zaznamenali volebnú účasť 2,06 percenta. Vyplýva to zo štatistík ZVJS.je evidovaný vyšší záujem o účasť uviedla Nováková.Právo voliť vo voľbách do EP má obvinený alebo odsúdený, ktorý je občanom SR alebo iného členského štátu EÚ, má na území SR trvalý pobyt a v deň konania volieb dovŕši 18 rokov a zároveň nemá prekážku práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia. To znamená, že väzeň by mal také ochorenie, pre ktoré by bol v karanténe.pokračovala Nováková. Podľa nej právo voliť má tiež obvinený a odsúdený, ktorý je slovenským občanom, má aspoň 18 rokov a nemá trvalý pobyt ani na Slovensku a ani na území iného členského štátu. Voliť takýto občan môže, ak sa v deň konania volieb nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v ústave na území SR.