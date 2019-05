Družné fandenie Slovákov a Nemcov úspech neprinieslo, Kahun: Škoda

Na ilustračnej snímke fanúšikovia Slovenska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 19. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví fanúšikovia sa štyri dni po tom, čo ich zarmútilo práve Nemecko pridali k jeho priaznivcom a v nedeľu v košickej Steel Aréne spoločne podporovali tím trénera Toniho Söderholma v súboji s USA. Ich spoločné fandenie však ovocie neprinieslo. Američania duel vyhrali 3:1 a definitívne pochovali šance domácej reprezentácie na štvrťfinále.povedal po stretnutí útočník Dominik Kahun.Duel sa pritom vyvíjal celkom priaznivo. Nemci sa ujali vedenia v 12. minúte, keď sa presadil Frederik Tiffels, krátko na to však vyrovnal James van Riemsdyk. Nemci odolávali favoritovi až do 51. minúty, keď prišiel víťazný zásah Dylana Larkina a v 57. pridal v presilovke poistku Jack Eichel.povedal kapitán Moritz Müller.Nemci si tak po štyroch triumfoch za sebou pripísali na konto druhú prehru so zámorskými hokejistami, v sobotu nestačili na Kanadu (1:8). Postup do štvrťfinále však už mali istý predtým.uviedol Kahun.Američania potrebovali na istotu účasti medzi najlepšou osmičkou turnaja získať v posledných dvoch dueloch viac ako bod. V nedeľu nenechali nič na náhodu a triumfom nad Nemeckom spečatili postup.uviedol útočník a strelec víťazného gólu USA Dylan Larkin.Svoje účinkovanie v základnej A-skupine uzavrú v utorok ostrosledovaným derby zápasom.dodal kapitán USA Patrik Kane.