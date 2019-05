Ľad v Steel Aréne trpí na záťaž, Koch: Najmä večer je už mäkší

Na snímke ľadová plocha v Steel aréne 6. mája 2019. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Košice 20. mája (TASR) - Hoci sa na tohtoročných MS v Košiciach hráči na kvalitu ľadu veľmi nesťažujú, slovenskí hokejisti s ním spokojní nie sú. V dejisku šampionátu pôsobia odborníci z komisie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) z Fínska, Švédska a Švajčiarska, ktorí sa zaoberajú práve kvalitou ľadu. Pred MS boli skontrolovať všetky systémy v Bratislave aj v Košiciach, no Patrik Koch a Ladislav Nagy veľké zlepšenie nezaregistrovali.Obaja slovenskí reprezentanti hrali v uplynulej sezóne Tipsport Ligy v Košiciach, takže mohli ľadové podmienky porovnávať. "povedal Nagy pre TASR. Počas prvých dní bolo v Košiciach chladno, čo má vplyv aj na kvalitu ľadu. Vlani počas MS v Dánsku bolo naopak teplo a organizátori mali veľké problémy. Ľad sa topil a nestihli ho domrazovať. Po úprave klziska rolbami bolo vidieť čiary od vody a pracovníci ľad na niektorých miestach museli upravovať aj počas zápasu. V Steel Aréne to je oveľa lepšie, no podľa hráčov nie ideálne." dodal Nagy.Šéf organizačného výboru Igor Nemeček však v rozhovore pre TASR pred začiatkom šampionátu zdôraznil, že sa v plných halách budú hrať aj tri zápasy za deň a kvalitný ľad preto nebude jednoduché udržať. Obranca Koch spomenul práve tento problém:zdôraznil.Ostrejšiu kritiku na kvalitu ľadu však hráči nevyjadrujú. Možno aj preto, že podmienky má každý rovnaké. "dodal na záver Koch.