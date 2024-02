Drvivá väčšina malých detí v Pásme Gazy sa ocitla v potravinovej chudobe, čelia aj infekčným chorobám

Liter vody na osobu

Hrozí explózia detských úmrtí

20.2.2024 (SITA.sk) - Viac ako 90 percent detí mladších ako päť rokov v Pásme Gazy je v ťažkej potravinovej chudobe, a teda má maximálne dve skupiny potravín denne.Podobné percento detí zasiahli infekčné choroby, pričom za ostatné dva týždne 70 percent malo hnačku. Vyplýva to zo správy humanitárneho partnerstva Global Nutrition Cluster, ktoré vedie Detský fond OSN (UNICEF) Viac ako 80 percent domov v Pásme Gazy nemá čistú a bezpečnú vodu. Priemerná domácnosť ma liter vody na osobu.V meste Rafah na juhu Pásma Gazy, kam prichádza väčšina humanitárnej pomoci, je miera akútnej podvýživy päť percent.Na severe územia, ktorý bol izolovaný izraelskou armádou a do značnej miery odrezaný od pomoci, je táto miera už 15 percent.Pred vojnou, ktorá sa začala 7. októbra, bola naprieč Pásmom Gazy miera akútnej podvýživy menej ako jedno percento, uvádza správa.„Pásmo Gazy je pripravené stať sa svedkom explózie detských úmrtí, ktorým sa dá predísť, čo by ešte viac znásobilo už aj tak neznesiteľnú úroveň úmrtí detí v Gaze,“ uviedol vo vyhlásení predstaviteľ UNICEF Ted Chaiban.V decembri OSN v správe varovala, že celá populácia Pásma Gazy čelí potravinovej kríze a štvrtine hrozí hladovanie.Izrael tvrdí, že neobmedzuje dovoz humanitárnych zásob, ale humanitárne organizácie tvrdia, že dodávky v rámci Pásma Gazy vážne brzdia izraelské uzávery ciest, pokračujúce boje a zlyhávanie zákona a poriadku, keďže izraelské útoky sa zamerali na policajné sily riadené militantným hnutím Hamas