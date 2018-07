Držiteľka Českého leva Tatiana Vilhelmová má 40 rokov

Na snímke herečka Tatiana Vilhelmová. Foto: TASR Foto: TASR

Praha/Bratislava 13. júla (TASR) – Česká herečka Tatiana Vilhelmová má v piatok 13. júla 40 rokov. Držiteľka ocenenia Český lev si podmanila filmových divákov nielen na divadelných doskách ale aj v mnohých filmových snímkach.Tatiana Vilhelmová sa narodila 13. júla 1978 v Prahe. V detstve mala umelecké sklony začínala najskôr so spevom, neskôr sa venovala baletu. Napokon sa rozhodla pre štúdium herectva na pražskom konzervatóriu (Pražská konzervatoř). Školu však neukončila.Napriek tomu však získala angažmán v Dejvickom divadle. Okrem domovskej scény hosťuje v Národnom divadle v Prahe a na mestských scénach divadiel Rokoko a Kašpar CD 94.Prvej role sa zhostila už ako šestnásťročná v poviedke Hotel pro sourozence (1994) v TV seriáli Prima sezóna. O rok na to stvárnila rolu v celovečernom filme Indiánske léto (1995), za ktorý bola prvýkrát nominovaná na Českého leva. V roku 1996 hrala hlavnú rolu vo filme Šeptej režiséra Davida Ondříčka.Herečke sa začalo profesionálne dariť a objavila sa vo viacerých filmoch oceňovaných divákmi aj odbornou kritikou. Jedným z nich bol Návrat idiota (Saša Gedeon, 1999), nasledovala komédia Samotári (David Ondříček, 2000) a režijný debut Bohdana Slámu Divoké včely (2001). V tom istom roku hrala v hororovej snímke Filipa Renča Černí andělé: Pokoj bez oken (2001). Podľa kritiky pútavo nakrútená snímka príjemne prekvapila divákov. V roku 2003 si opäť zahrala v čiernej komédii Davida Ondříčka Jedna ruka netleská.V roku 2005 získala svojho prvého Českého leva za rolu Moniky vo filme Štestí (Bohdan Sláma), kde boli jej hereckými kolegami Pavel Liška a Aňa Geislerová. O dva roky ju obsadil český režisér Jan Svěrák do filmu Vratné lahve (2007).So svojou menovkyňou herečkou Gabrielou Wilhelmovou si zahrala v televíznom filme Z rodinného alba (2002) v réžii Václava Křísteka.Herečka hrala dokonca v dvoch filmoch dcéru známej českej herečky Elišky Balzerovej. V prvom z nich Teorie Tigra (2016) dochádza k stretu troch generácii žien v podaní Janžurová-Balzerová-Vilhelmová. Herečky predstavujú ukážkovú trojku "harpií", ktoré sa rozhodli ovládať svojich manželov. Druhýkrát sa Vilhelmová objavila v roli ťažko chorej dcéry Elišky Balzerovej v snímke Tátova volha (2018). Vo filme hral svoj prím čierny humor, ktorý výdatne okorenil dej a odľahčil vážne témy.V roku 2016 sa Vilhelmová stala súčasťou hereckého tímu v psychologickej snímke Každý milion dobrý. Irena (Jiřina Bohdalová) energická majiteľka prosperujúcej firmy sa po autohavárii rozhodne firmu predať a peniaze chce venovať tým, ktorí ich potrebujú čo najviac. Dej sa zamotáva, keď syn Jarda v podaní Onřeja Vetchého zistí, že matka rozdáva majetok. Pod nátlakom svojej ženy (Tatiana Vilhelmová) sa snažiť vyhlásiť svoju matku za nesvojprávnu.Hviezda filmového plátna zaujala divákov aj postavou komplikovanej nevesty v snímke Bohdana Slámu Bába z ledu (2017), kde hlavnú úlohu excelentne stvárnila slovenská herečka Zuzana Kronerová.Niekoľkokrát bola herečka nominovaná na rôzne ocenenia (sedemkrát Český lev, Cena Thálie, Cena Alfréda Radoka, Neviditeľný herec). Siedma nominácia na Českého leva 2006 za hlavný ženský herecký výkon vo filme Štěstí bola korunovaná víťazstvom. Ocenenia získala aj na zahraničných festivaloch (Televízny festival Monte Carlo 2001 za snímku Společnice, "Shooting star 2003" (promo akcia pri MFF Berlín)).V júli 2005 sa vydala Tatiana Vilhelmová za Pavla Čecháka. V roku 2005 sa im narodil syn František, roku 2008 druhý syn Cyril. V januári 2013 sa rozviedli. Jej partnerom je herec Vojtěch Dyk. V roku 2013 sa im narodil syn Alois.