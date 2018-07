Kino Lumiére pridáva projekciu hudobného filmu o skupine Muse

Kino Lumiére, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. júla (TASR) – O štvrtkovú (12.7.) premiéru tohtoročného koncertného filmu britskej kapely Muse: Drones World Tour bol v bratislavskom Kine Lumiére veľký záujem.zdôvodňuje tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu Simona Nôtová.V rámci cyklu Music & Film premietli v Bratislave i kinách na celom svete zostrih vystúpení z turné k siedmemu štúdiovému albumu kapely Muse s názvom Drones (2015), oceneného Grammy za najlepší rockový album. Turné Drones World Tour začalo 23. mája 2015 v anglickom meste Norwich a po vyše 130 koncertoch skončilo 21. augusta 2016 v poľskom Krakove.hovorí dramaturg cyklu Music & Film v Kine Lumiére Miro Ulman.Na výnimočnosť koncertov upozornil aj hudobný portál New Music Expres (NME), ktorý udelil kapele Muse cenu NME Award 2018 pre najlepšieho festivalového headlinera roku so zdôvodnením, žeKapela Muse je držiteľom dvoch cien Grammy, osemnástich cien NME, siedmich Q Awards, piatich MTV Europe Music Awards a dvoch BRIT Award v kategórii Best Live Act.Hudobný cyklus Music & Film uvádza Kino Lumiére s mesačnou periodicitou od júna 2013. Uvedenie filmu Muse patrí k podujatiam, keď je premiéra naplánovaná na jeden deň v stovkách kín na celom svete.dodáva Ulman.