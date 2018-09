Držiteľom ocenenia Mercury Prize sa stala skupina Wolf Alice

Wolf Alice. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Londýn 22. septembra (TASR) - Laureátom tohtoročného hudobného ocenenia Mercury Prize sa stala britská alternatívna skupina Wolf Alice, ktorá si ho vydobyla svojím druhým štúdiovým albumom Visions of a Life (2017). Londýnske kvarteto na čele so speváčkou Ellie Rowsellovou si v piatok odnieslo tiež prémiu 25.000 libier (28.000 eur).Skupina porazila interpretov ako Noel Gallagher's High Flying Birds, Arctic Monkeys, Nadine Shah či Florence & The Machine. Porota označila víťazný album za "farbistú mozaiku vírivého popu, grungeu a alternatívneho gitarového rocku", informuje stanica BBC. Samotná skupina vyhlásila:Ich druhý album stavia na debute My Love Is Cool z roku 2015, ktorý bol taktiež nominovaný na Mercury Prize. Wolf Alice si podľa britského média upevnila svoj štatút ako budúceho festivalového headlinera ponúkajúceho hypnotickú zmes rocku a popu. Skupina hodlá peňažnú prémiu investovať do výstavby vlastného nahrávacieho štúdia.Cena Mercury Prize, v minulosti nazývaná Mercury Music Prize, je výročným hudobným ocenením udeľovaným za najlepší album vydaný v Spojenom kráľovstve britským alebo írskym interpretom. Bola založená v roku 1992 organizáciami British Phonographic Industry a British Association of Record Dealers ako pendant k cenám Brit Awards.