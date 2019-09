Držiteľom ocenenia ZOMOS za rok 2019 sa stala obec Hviezdoslavov

Na archívnej snímke starosta Hviezdoslavova Marek Lackovič. Foto: Facebook Obec Hviezdoslavov Foto: Facebook Obec Hviezdoslavov

Ružomberok 20. septembra (TASR) – Ocenenie Zdravá otvorená moderná obecná samospráva (ZOMOS) za rok 2019 získala obec Hviezdoslavov v okrese Dunajská Streda. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v piatok v Ružomberku.Podľa predsedu hodnotiacej komisie Ivana Rončáka bolo hlavným meradlom transparentné dianie v obci na všetkých úrovniach.načrtol niektoré z hodnotených atribútov Rončák.Cena je určená pre malú samosprávu s počtom obyvateľov do 5000. Ďalšími uchádzačmi o ocenenie boli Čečejovce, Horná Súča, Kálnica, Keť, Koválovec, Rimavská Baňa, Spišský Hrhov a Trnavá Hora. Podľa Rončáka bolo dôležité zistiť, či v obciach podporujú komunitný život.“ priblížil.Starosta Hviezdoslavova Marek Lackovič poukázal na to, že sú jednou z najrýchlejšie rastúcich obcí na Slovensku.povedal.Zdravá samospráva podľa starostu svojich ľudí počúva a odpovedá. „doplnil.Podľa predsedu občianskeho združenia (OZ) ZOMOS Petra Uhlára sa väčšinou pri svojej práci stretávajú so zlým vedením samosprávy.zhodnotil.Cenu ZOMOS za rok 2019 vyhlásilo v rámci projektu "", podporeného ACF Slovakia, OZ ZOMOS.