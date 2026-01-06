Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

06. januára 2026

Držme spolu! Rytmus a Dano Kapitán ukazujú, že Slovensko je viac ako politika – VIDEO


S novým rokom prichádza nový singel od najúspešnejšieho slovenského rapera Rytmusa. Na spoluprácu si prizval svojho kamaráta Dana Kapitána, s ktorým zdôrazňujú, že namiesto toho, čo nás rozdeľuje, by sme sa ...



Zdieľať
image7 676x380 6.1.2026 (SITA.sk) - S novým rokom prichádza nový singel od najúspešnejšieho slovenského rapera Rytmusa. Na spoluprácu si prizval svojho kamaráta Dana Kapitána, s ktorým zdôrazňujú, že namiesto toho, čo nás rozdeľuje, by sme sa mali sústrediť na to, čo nás robí hrdými.

Môj krásny hrad


Nálady v spoločnosti, diskusie na sociálnych sieťach a všetko, čo je v mainstreame podnietilo Rytmusa k tomu, aby vytvoril Môj krásny kraj. Skladba produkovaná Martinom „Maxom“ Šrámekom vypovedá o tom, že aj keď nás rozdeľujú názory, potrebujeme viac vzájomného pochopenia.

„Taká krásna krajina a toľko zbytočnej zloby je medzi ľuďmi. Vážme si, čo máme a držme spolu. Nedovoľme, aby nás každé štyri roky niekto rozhádal za to, že si ľudia niekoho zvolia. Buďme hrdí na to, kde žijeme, a zachovajme si naše tradície a hodnoty,“ vysvetľuje Rytmus význam novinky.


Čo majú radi na Slovensku?


Skladba so sebou prináša aj vizuál z dielne produkčnej spoločnosti Rouse Imagine. Zobrazuje okrem hlavného mesta aj ďalšie kúty krajiny v rôznych ročných obdobiach.

„Video sme točili pol roka. Chceli sme zachytiť krásy Slovenska v lete, na jeseň a v zime. Chceli sme, aby človek pri pozretí na pár minút zabudol na to zlé a zamyslel sa, akú máme krásnu krajinu, čo všetko ju robí jedinečnou. Točili sme najikonickejšie miesta od západu cez stred až po východ,“ opisuje svoj námet Rytmus.



Na featuringu sa objavuje aj Dano Kapitán, známy širšiemu publiku ako súťažiaci v The Voice Česko Slovensko 2019. S Rytmusom sú kamaráti, hoci pôvodne nebol fanúšikom Kontrafaktu, ale raperovej sólo tvorby.

„Keďže som spevák a nie raper, rozmýšľal skôr v melódiách. Rap sa ma začal dotýkať až v 19. rokoch. Myslím si, že ho mám napočúvaného dosť a chcem sa vrátiť k melodickým linkám a hudbe ako takej,“ odpovedá Dano na otázku, či bol odjakživa rapovým fanúšikom.

A čo sa dvojici páči na Slovensku najviac? Pre Dana sú to bryndzové halušky od mamy a krásna farebná príroda. „Je to môj domov, kde už cez 30 rokov chodím zabávať ľudí všetkých spoločenských vrstiev,“ uzatvára Rytmus.


Zdroj: SITA.sk - Držme spolu! Rytmus a Dano Kapitán ukazujú, že Slovensko je viac ako politika – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

