|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. januára 2026
Nízke teploty môžu škodiť zdraviu, ohrozené sú najmä deti
Pri extrémne nízkych teplotách je podľa RÚVZ bezpečnejšie ostať doma.
Zdieľať
Nízke teploty ohrozujú najmä malé deti, starších ľudí a osoby s ochoreniami ciev, srdca či so zvýšeným krvným tlakom. Upozornil na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na sociálnej sieti. Rizikové skupiny by sa podľa hygienikov mali vyhýbať najmä dýchaniu studeného vzduchu.
„Vdychovanie studeného vzduchu môže viesť k zúženiu ciev a zvýšeniu krvného tlaku, čím sa u rizikových osôb zvyšuje riziko vzniku srdcového záchvatu,“ vysvetlila Natália Šranková z poradne zdravia RÚVZ Bratislava. Pripomenula, že chlad má nepriaznivé účinky aj na dýchaciu sústavu, čím sa zhoršujú ochorenia dýchacích ciest, ako sú astma či chronická obštrukčná choroba pľúc.
Nízke teploty podľa odborníkov ohrozujú najmä malé deti, ktoré ešte nemajú dostatočne vyvinutú schopnosť tepelnej regulácie tela. „Preto by mali byť pri pobyte vonku dostatočne teplo oblečené a chránené proti mrazivému vzduchu. Starší ľudia sú tiež oveľa citlivejší na chlad ako mladší dospelí a ťažšie sa prispôsobujú teplotným zmenám,“ uviedol RÚVZ.
Úrad zároveň upozornil, že vystavenie nízkym teplotám potláča imunitný systém, čím sa zvyšuje riziko infekcií. „Najviac sú ohrození ľudia s oslabenou imunitou, osoby, ktoré nedávno prekonali ochorenie, a ľudia žijúci v dlhodobom strese,“ dodali hygienici. Ohrozenou skupinou sú podľa nich aj ľudia bez domova, ktorým v zimnom období hrozí podchladenie, čo je život ohrozujúci stav.
Pri extrémne nízkych teplotách je podľa RÚVZ bezpečnejšie ostať doma. Ak však človek musí alebo chce ísť von, je dôležité sa vhodne obliecť. „Odporúča sa vrstvenie oblečenia do viacerých tenších vrstiev, ktoré zachytávajú teplý vzduch a udržia telo teplejšie ako jedna hrubá vrstva,“ spresnili odborníci.
Zároveň odporúčajú využívať oblečenie z hrejivých materiálov a nezabúdať na čiapku, šál či rukavice. „Rovnako dôležité sú teplé ponožky a obuv, pretože v chladnom počasí telo zvyšuje prietok krvi do životne dôležitých orgánov, čím sa prietok krvi do končatín znižuje,“ vysvetlili. Vyhnúť sa vdychovaniu studeného vzduchu možno podľa nich aj prekrytím dýchacích ciest šálom, rúškom alebo lyžiarskou maskou.
RÚVZ zdôraznil, že v zimnom období je potrebné dávať si pozor aj na konzumáciu alkoholu. „Alkohol spôsobuje rozšírenie ciev, znižuje obranyschopnosť a pri vypití väčších dávok narúša schopnosť termoregulácie tela, čím sa zvyšuje riziko podchladenia,“ dodali hygienici.
Súvisiace články:
PODVODNÍCI ÚTOČIA: Na toto si dávajte pred Vianocami pozor (9. 12. 2025)
Radíme: Chrípka a prechladnutie majú odlišný priebeh aj príznaky (10. 11. 2025)
Radíme: Pravidelný spánok je vhodné nastaviť už pred začiatkom školy (25. 8. 2025)
Radíme: Čo robiť pri alergickej reakcii po bodnutí hmyzom? (18. 8. 2025)
Letný hit v kuchyni aj kúpeľni: Uhorka podporuje krásu a zdravie (4. 8. 2025)
DOVOLENKÁRI, POZOR: Pri výberoch a platbách buďte opatrní (26. 7. 2025)
S falošnou vstupenkou sa na festival nedostanete, ako nenaletieť na praktiky podvodníkov? (9. 7. 2025)
Cestujete na dovolenku? Na toto by ste nemali zabudnúť (11. 6. 2025)
MEŠKÁ VÁM LET? Za týchto podmienok môžete získať finančnú kompenzáciu (10. 6. 2025)
IDETE DO HURGADY? Pozor na podvody na tamojšom letisku (10. 6. 2025)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rómovia a dlhodobo nezamestnaní sa zapojili do projektu Ľudia a hrady, podarilo sa im obnoviť 31 pamiatok
Rómovia a dlhodobo nezamestnaní sa zapojili do projektu Ľudia a hrady, podarilo sa im obnoviť 31 pamiatok
<< predchádzajúci článok
Držme spolu! Rytmus a Dano Kapitán ukazujú, že Slovensko je viac ako politika – VIDEO
Držme spolu! Rytmus a Dano Kapitán ukazujú, že Slovensko je viac ako politika – VIDEO