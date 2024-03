Dua Lipa oznámila vydanie nového albumu Radical Optimism

Britská popová kráľovná Dua Lipa, držiteľka troch cien Grammy a siedmich Brit Awards, oznámila vydanie tretieho štúdiového albumu Radical Optimism. Vychádza 3. mája a bude obsahovať jedenásť piesní vrátane euforickej klubovej skladby Houdini a nedávno vydaného singla Training Season.





Album čerpá zo skúseností a objavovania seba samého. "Čistá radosť z jasnosti v situáciách, ktorým sa predtým zdalo nemožné čeliť. Tvrdé lúčenie a vratké začiatky, ktoré predtým ničili vašu dušu, sa stávajú míľnikmi, keď volíte optimizmus a v onom chaose sa učíte preplávať s gráciou," vyjadrila sa speváčka. Nálada albumu má reflektovať rodný Londýn so všetkou svojou úprimnosťou, sebavedomím a slobodou britpopu deviatej dekády.Speváčka, skladateľka a modelka Dua Lipa vydala v auguste 2015 prvý singel New Love. V júni 2017 vyšiel aj debutový eponymný album Dua Lipa, hitmi z neho boli piesne Be the One a Hotter than Hell. V marci 2020 vydala druhý album Future Nostalgia, ktorý sa v britskom rebríčku dostal na prvé miesto. Hitmi z neho sú piesne Don't Start Now, Physical a Break My Heart. Vo februári 2019 dostala sochu v múzeu voskových figurín Madame Tussauds v Londýne. Dua Lipa vystúpila 11. júna 2022 na bratislavskom Lovestream festivale.