Rozlúčte sa s nočnou morou: Ako vybrať tú správnu posteľ pre vaše dieťa?

Ale nebojte, mám pre vás niekoľko tipov, ako vybrať tú pravú posteľ, ktorá zaistí vám aj vášmu dieťaťu sladké sny.

1. ZVAŽTE VEĽKOSŤ POSTELE

Detské postele sa líšia najmä veľkosťami ložnej plochy. Klasická detská posteľ 90x200 cm je ideálnou voľbou pre väčšinu detí aj dospelých. Ide o štandardný rozmer jednolôžkovej postele, čo poskytuje dostatok priestoru na rast až do dospelého veku. Pri neštandardných rozmeroch postele, môže byť do budúcnosti problém so zohnaním matraca a matrace na mieru vás môžu prísť draho. Tiež si premyslite, či chcete posteľ, ktorá "porastie" s vašim dieťaťom alebo ste pripravení investovať do ďalšej postele, akonáhle z tej súčasnej vyrastie.

2. PREMYSLITE TYP POSTELE

Ak máte obmedzený priestor alebo dve deti zdieľajúce izbu, potom môžu byť detské poschodové postele skvelou voľbou. Pod týmto typom nájdete aj vyvýšené postele pre jedno dieťa, kde je pod posteľou umiestnený napríklad písací stôl a vy tak ušetríte kus miesta. O poschodových posteliach pre dve ani nehovoriac. Ponuku potom uzatvárajú poschodové postele aj s prístelkou, kde môžete uložiť aj tri deti naraz.

3. ZAMERTE SA NA BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť je prvoradá. Dbajte na to, či je posteľ stabilná a či materiály a farby sú netoxické. Dnes už je to pri detskom nábytku úplne štandardné, ale neuškodí si to skontrolovať. Detská posteľ so zábranou a zaoblenými hranami je pre malé deti nenahraditeľná, predovšetkým preto, aby sa v noci bezpečne vyspali.

4. DOPRAJTE IM BYŤ HRDINY

Detská izba je miestom, kde fantázia môže lietať vysoko. Dizajnové a tematické postele nielenže podporujú kreatívnu hru, ale tiež môžu pomôcť s prechodom z kolísky do vlastnej postele. Robia z toho dobrodružstvo! Deti sa tak ľahko stanú princeznami, pretekárov alebo pirátov. Vybrať si môžete medzi detskou posteľou, ktorá vyzerá ako domček, pirátskou posteľou, lôžkom pre princeznú alebo závodné auto posteľou s osvetlením a zvukmi.

5. PAMÄTAJTE NA PRAKTIČNOSŤ

Pri výbere postele nezabúdajte na praktickosť. Úložné priestory pod posteľou môžu byť veľkým plusom na uloženie hračiek alebo oblečenia. K poschodovej posteli tiež využite schodíky s úložným priestorom, ktoré ponúknu nové možnosti na upratovanie vecí, navyše sa po nich dieťa bezpečne dostane na horné lôžko.

6. NEZABÚDAJTE NA MATRAC

Správny matrac je rovnako dôležitý ako samotná posteľ. Vyberte takú, ktorá podporí správny vývoj chrbtice vášho dieťaťa a zaistí pohodlný spánok. Deťom sa všeobecne odporúčajú skôr tvrdšie matrace. Pamäťová pena je pre deti úplne neprijateľná. Dávajte tiež pozor na zónové matrace, pretože deti svojou veľkosťou nie sú schopné pokryť celý matrac a zóny tak nebudú na správnych miestach tela. Odporúčame matrac vzdušný, najlepšie taštičkový, ktorý sa v prípade nehody ľahko vysuší. Ochrániť matrac môžete vodeodolným poťahom v správnej veľkosti.

Vyberať tú pravú posteľ pre vaše dieťa nemusí byť boj. So správnymi informáciami a trochou plánovania môžete urobiť rozhodnutie, ktoré vyhovuje vašim potrebám a zároveň robí radosť vášmu dieťaťu.

Pomohli vám naše tipy? Podeľte sa o ne s ostatnými a nezabudnite tento článok zdieľať s priateľmi a rodinou, ktorí by tiež mohli oceniť malú pomoc pri výbere postele pre svojich malých miláčikov.