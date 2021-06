Duálne vzdelávanie v strojníckych odboroch ukončili prví absolventi, ktorí praxovali u prievidzského dodávateľa automobilového priemyslu, spoločnosti Brose. Študenti stredných odborných škôl (SOŠ) v Prievidzi a Handlovej si prevzali v pondelok v priestoroch firmy okrem výučného listu i európsky certifikát. Viacero z nich plánuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole.



V štúdiu plánuje pokračovať Denis Navrátil zo SOŠ v Handlovej, ktorý podľa svojich slov najskôr nevedel, kam pôjde na strednú školu. "Usmernili ma rodičia, ktorí povedali, že technika je budúcnosť, a v rámci odboru bolo možné i duálne vzdelávanie. Bola to v podstate dobrá voľba, boli sme vo firme, máme veľa zručností, je tu aj veľa modernej techniky, na ktorej sa môžeme učiť. Odporučil by som to aj ostatným študentom a žiakom," doplnil Navrátil. Vo firme, naopak, zostáva pracovať Juraj Zelenák, a to pre dobré podmienky.

"Veľmi nás teší, že tento najvýznamnejší zamestnávateľ v rámci transformácie regiónu vie prispieť k tomu, aby aj ľudia, ktorí možno skončia v baniach alebo inde, si tu dokázali nájsť relevantné uplatnenie," uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek (SaS). Zároveň pripomenul, že spoločnosť štát doposiaľ podporil sumou viac ako 18 miliónov eur, a to prostredníctvom priamej investičnej podpory, ako i formou nepriamej daňovej dotácie, prípadne ako príspevok na novovytvorené pracovné miesta. Štátny tajomník zároveň vyzdvihol tamojšie centrum výskumu a vývoja, ktoré môže prispieť k rozvoju regiónu, ako i duálne vzdelávanie.





"Držíme sa modelu, ktorý je odskúšaný v Európe. Spájame to, čo je tu dobré už niekoľko rokov, teda tradíciu v odbornom vzdelávaní s nemeckým modelom. Naši študenti to majú aj o dosť ťažšie. Musia sa učiť nielen bežné slovenské normy, ale aj európske normy a tak to je v celom vzdelávaní," skonštatoval Marián Lovás, vedúci duálneho vzdelávania vo firme.