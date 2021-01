Vláda schválila aktualizáciu akčného plánu pre hornú Nitru, pomôžu aj financie z Európskej únie

Rozvoj regiónu usmernia projekty

7.1.2021 - Vláda schválila aktualizáciu akčného plánu pre hornú Nitru z dielne ministerky investícií a regionálneho rozvoja Veroniky Remišovej. Pravidelná revízia dokumentu určuje strategické piliere a priority transformácie, ktorými sa tento región pripravuje na ukončenie ťažby hnedého uhlia, a to aj pomocou financií z EÚ.Podľa Remišovej sa už realizovali aktivity vo výške takmer 55 miliónov eur. Ako podotkla, dokument reaguje aj na rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, že novým dodávateľom tepla od sezóny 2023/24 bude Prievidzské tepelné hospodárstvo.Plán zabezpečuje koordináciu zdrojov pre hornú Nitru, ktoré budú pochádzať z Plánu obnovy a rozvoja (RRF), eurofondov, ako aj nového Fondu spravodlivej transformácie, štátneho rozpočtu, rozpočtov regiónu a samospráv.„Vláda dnes (7. januára, pozn. redakcie) potvrdila záväzok pomôcť regiónu, v ktorom ťažba uhlia viedla k vážnym dôsledkom na životnom prostredí aj v sociálnej situácii. Budeme podporovať tvorbu nových pracovných miest, rozvoj infraštruktúry aj revitalizáciu životného prostredia tak, aby ľudia na hornej Nitre po uzavretí baní mali kvalitnejší život,“ dodala Veronika Remišová.Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI SR) koordinuje aktivity súvisiace s rozvojom regiónu horná Nitra. V roku 2020 rozbehli štyri veľké projekty v celkovej výške takmer 55 miliónov eur z eurofondov.Malé a stredné podniky dostali na tvorbu nových pracovných miest 18 miliónov eur. Aktuálne je posudzovaných 169 žiadostí na ich projekty. Druhý projekt sa týka podpory zamestnanosti v regióne horná Nitra prostredníctvom rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov alebo študijných programov pre baníkov za 12 miliónov eur.V rámci tretieho projektu sa začína budovať podľa Remišovej obchvat mesta Prievidza a ďalšie projekty cestnej infraštruktúry v celkovej výške 23 miliónov eur. Štvrtý projekt sa týka vzniku implementačnej jednotky s odborníkmi na regionálny rozvoj v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorá pomáha s prípravou a implementáciou jednotlivých projektov. Podobný projekt je plánovaný pre mesto Prievidza v partnerstve s Handlovou a Bojnicami.Ako pripomenula Remišová, zo súčasného programového obdobia v rámci regionálneho programu IROP plánuje rezort investícií podporiť rozvoj sociálnych služieb v meste Prievidza so 60 novými pracovnými pozíciami, a to vzhľadom na potrebu zabezpečiť sociálnu starostlivosť o obyvateľov.Najväčší zamestnávateľ pôsobí v oblasti ťažobného priemyslu a horná Nitra je región s vysokým podielom chorôb z povolania. „Všetky tieto investície radíme k zeleným investíciám, ktoré sú absolútnou prioritou pre ministerstvo,“ podotkla Remišová.V januári 2020 Európska komisia schválila na základe iniciatívy Európskeho parlamentu oznámenie o Mechanizme spravodlivej transformácie, vrátane návrhu o Fonde spravodlivej transformácie, z ktorého bude Slovensku alokovaných 459 miliónov eur.Mechanizmus spravodlivej transformácie umožní členským štátom EÚ transformovať odvetvia hospodárstva, resp. priemyselné procesy, ktoré sú náročné na využívanie fosílnych palív vrátane uhlia, rašeliny a ropných bridlíc alebo priemyselných procesov s vysokým únikom skleníkových plynov.