Dubinsky príde o úvod sezóny, trápi ho zranené zápästie

Columbus 26. septembra (TASR) - Americký hokejista Brandon Dubinsky pravdepodobne príde o úvod novej sezóny NHL. Útočníka Columbusu Blue Jackets trápi dlhodobé zranenie zápästia a bude pauzovať bližšie neurčený čas.Podľa hráčovho agenta Kurt Overhardta by mohla čakať Dubinského dlhá pauza. Boľavé zápästie ho sužuje už niekoľko rokov, nezlepšila to ani operácia v roku 2017. Tridsaťtriročný center odohral v minulej sezóne za Blue Jackets 61 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov a pridal osem asistencií. V 10 štartoch play off pridal jeden gól. Informoval o tom portál tsn.ca.