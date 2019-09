Prezident AS St. Etienne chce vymeniť trénera za jeho predchodcu

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 26. septembra (TASR) - Vo francúzskom futbalovom klube AS Saint Etienne sa chystá zmena na trénerskom poste. Vedenie klubu sa netají záujmom nahradiť súčasného kormidelníka Ghislaina Printanta. Prezident ASSE Bernard Caiazzo si želá, aby sa k tímu vrátil Jean-Louis Gasset, ktorý v minulej sezóne doviedol tím do Európskej ligy UEFA.citoval portál sports.fr šéfa klubu, reagujúceho na situáciu po stredajšej domácej prehre ASSE s Métami (0:1), po ktorej" spadli na predposlednú priečku Ligue 1.dodal Caiazzo, odhodlaný osobne Gasseta presvedčiť k návratu.Podľa RMC Sport sa so želaním prezidenta stotožňuje aj väčšina hráčov.