Dublinčania chcú zo Švajčiarska previezť ostatky Jamesa Joycea

Írsky spisovateľ James Joyce, priekopník moderných postupov v literárnej tvorbe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 19. októbra (TASR) - Skupina írskych aktivistov sa rozhodla docieliť prevoz ostatkov svojho rodáka, spisovateľa Jamesa Joycea, zo švajčiarskeho Zürichu do Dublinu, írskej metropoly, ktorú zvečnil vo svojich modernistických majstrovských dielach.Ich iniciatívu oficiálne požiadať írsku vládu o repatriovanie Joyceových ostatkov podporil tento týždeň aj dublinský magistrát.Cieľom tohto úsilia je podľa člena mestskej rady Dermota LaceyhoÍrska vláda v čase Joyceovej smrti v januári 1941 odmietla jeho repatriáciu vzhľadom na to, že bola pod silným vplyvom katolíckej cirkvi, ktorú literát vo svojich knihách otvorene kritizoval.Joyce zomrel vo veku 58 rokov a je pochovaný popri svojej manželke Nore Barnaclovej a ďalších rodinných členoch na zürišskom cintoríne Fluntern, ktorý je vyhľadávanou turistickou atrakciou najväčšieho mesta Švajčiarska.Aktivisti plánujú previezť Joyceove ostatky do Írska ešte pred 100. výročím vydania jeho románu Ulysses, ktoré pripadne na február 2022, informovala v piatok tlačová agentúra AFP. Aktivisti zároveň hodlajú skontaktovať jeho najbližších žijúcich príbuzných a podvoliť sa ich želaniam v súvislosti s prevozom.Joyce mal so svojou vlasťou napäté vzťahy a väčšinu svojho života strávil v pevninskej Európe. Jeho najznámejšie diela - Dublinčania (1914), Ulysses (1922) a Finnegans wake (1939) - však zobrazujú prostredie írskeho hlavného mesta.Ostatky básnika Williama Butlera Yeatsa, ďalšieho írskeho doyena modernistickej literatúry, previezli do vlasti v roku 1948 po tom, ako v roku 1939 zomrel vo Francúzsku.