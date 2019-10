Japonsko omilostí vyše pol milióna delikventov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 19. októbra (TASR) - Japonská vláda v piatok schválila udelenie milosti približne 550.000 ľuďom odsúdeným za prečiny, a to pri príležitosti slávnostnej intronizácie nového cisára Naruhita, ktorá sa uskutoční na budúci týždeň v utorok. Informoval o tom denník The Japan Times.Podľa ministerstva spravodlivosti sú tieto milosti prvými od roku 1993 a vláda sa ich rozhodla udeliť s dobrou vierou, že intronizácia predstavuje "príležitosť pre obyvateľov Japonska očistiť svojho ducha a začať odznova".uviedol príslušný vládny činiteľ, vysvetľujúc, prečo sa udelenie milosti netýka tých, ktorí spáchali ťažké zločiny.Milosti sa týkajú osôb usvedčených z ľahšieho porušenia zákona, a to najmenej pred troma rokmi.uviedol činiteľ.Amnestia vstúpi do platnosti v utorok a dotknutým väzňom vráti občianske práva. Zhruba 80 percent omilostených bolo zapletených do porušenia dopravných zákonov alebo dopravných nehôd vrátane tých so smrteľnými následkami alebo zraneniami.V Japonsku sa amnestia pre potvrdené zločiny udeľuje už dlhé roky pri príležitosti významných štátnych udalostí, ako aj v prípadoch chybných rozhodnutí súdov alebo revízie trestnej politiky, uvádza The Japan Times.Od roku 1947, keď bola zavedená súčasná ústava, došlo k udeleniu milosti delikventom desaťkrát. Pri príležitosti úmrtia cisára Hirohita v roku 1989 dostalo milosť viac než desať miliónov ľudí, ktorým boli tiež obnovené ich občianske práva, kým v roku 1990 pri príležitosti intronizácie jeho nasledovníka, cisára Akihita, bolo omilostených 2,5 milióna osôb.