Dubnica nad Váhom bude mať nové workoutové ihrisko, postavia ho v areáli školy

18.4.2022 (Webnoviny.sk) - Do polovice mája by malo byť hotové nové workoutové ihrisko, ktoré radnica v Dubnici nad Váhom stavia v zrekonštruovanom areáli Základnej školy s materskou školou Centrum I.Vstup na ihrisko zamerané na komplexný tréning tela bude pre verejnosť voľný. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.Momentálne sú na workoutovom ihrisku dokončené zemné práce. „Nasledovať bude položenie dlažby, umiestnenie samotných strojov a realizácia plánovanej výsadby. V budúcnosti mesto v spolupráci so školou doplní do areálu aj detské ihrisko," uviedla Valuchová s tým, že akcia je financovaná z mestského rozpočtu.Okrem strojov zameraných na cvičenie s vlastnou váhou bude súčasťou nového ihriska aj smart mobiliár a záhony s výsadbou.„Ihrisko bude jedinečné svojho druhu, umožní komplexný tréning v exteriéri. Bude tu umiestnených niekoľko strojov, na ktorých si bude môcť cvičiaci regulovať váhovú záťaž, s ktorou chce cvičiť,“ dodal dubnický primátor Peter Wolf.