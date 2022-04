Zelenskyj pre CNN: Svetu už neverím

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má po eskalácii vojny vo svojej krajine problém veriť v spoľahlivosť "niektorých krajín alebo niektorých lídrov". Povedal to v rozhovore pre televíziu CNN, ktorý sa uskutočnil v piatok v prezidentskom paláci v Kyjeve a odvysielaný bol v nedeľu.





Na otázku, či v súvislosti s Ukrajinou nepovažuje výraz "nikdy viac", ktorý používajú politici vo svete, keď hovoria o holokauste a zločinoch proti ľudskosti, za prázdny, Zelenskyj odpovedal: "Neverím svetu. Po tom, čo sme videli, čo sa deje na Ukrajine, som nadobudol pocit, že by sme nemali veriť niektorým krajinám alebo niektorým lídrom. Neveríme tým slovám. Po eskalácii zo strany Ruska neveríme našim susedom. Neveríme tomu všetkému."Ukrajinský prezident neverí ani bezpečnostným zárukám daným v dokumentoch a medzinárodnému právu, keďže na Ukrajine zúri vojna a Rusko je obviňované z údajných vojnových zločinov."Dokonca ani ja neverím dokumentom, pretože máme aj Budapeštianske memorandum - myslím, že poznáte všetky podrobnosti. Pre mňa je to len bezcenný kus papiera," povedal Zelenskyj.Ďalej uviedol, že verí praktickému, hmatateľnému úsiliu a ukrajinskému ľudu. "Veríme len zmluvným, pragmatickým veciam. Ak ste naši priatelia alebo partneri, dajte nám zbrane, podajte nám ruku, podporte nás, dajte nám peniaze a zastavte Rusko. Ak ste naši priatelia, môžete to urobiť.“"Jediná viera, ktorú máme, je viera v nás samých, v našich ľudí, viera v naše ozbrojené sily a viera, že krajiny nás podporia nielen svojimi slovami, ale aj svojimi činmi. A to je všetko. Nikdy viac... Naozaj, každý o tom hovorí, a predsa, ako vidíte, nie každý má odvahu," uzatvoril Zelenskyj.Zdôraznil, že Ukrajina nie je ochotná vzdať sa územia Donbasu na východe, pretože nemá žiadnu záruku, že Rusko sa nepokúsi znova dobyť Kyjev, ak obsadí Donbas.Ukrajinský prezident tiež chce, aby na Ukrajinu prišiel americký prezident Joe Biden. "Myslím si, že príde," povedal Zelenskyj. "Samozrejme, je to jeho rozhodnutie. Závisí to aj od bezpečnostnej situácie, no myslím si, že je to líder Spojených štátov a preto by sa sem mal prísť pozrieť."Na Ukrajinu pozval v nedávnom telefonickom rozhovore aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý viackrát rokoval so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a na rozdiel od Bidena si nemyslí, že tamojšie udalosti je vhodné označiť za genocídu. "Myslím si, že chce urobiť nejaké kroky, aby sa Rusko zapojilo do dialógu. Povedal som mu, že chcem, aby pochopil, že toto nie je vojna, ale nič iné ako genocída," povedal Zelenskyj. "Pozval som ho, aby prišiel, keď bude mať príležitosť. Keď príde a uvidí to, som si istý, že to pochopí."